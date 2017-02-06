imo - приложение для Android, которое позволяет пользователям обмениваться друг с другом мгновенными сообщениями, а также совершать VoIP-звонки, используя для этого доступные 3G, 4G или Wi-Fi-сети.

Присутствует возможность отправлять групповые сообщения, делиться с друзьями фотографиями и голосовыми сообщениями, осуществлять поиск по истории переписки, имеется большое количество разнообразных смайликов и стикеров, с помощью которых можно выражать эмоции в сообщениях, поддерживаются мультимедийные вложения и одновременное подключение к чату с разных мобильных устройств.