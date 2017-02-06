imo для Android

imo 9.8.000000004721 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание imo 9.8.000000004721 для AndroidОписание   Скачать imo 9.8.000000004721 для AndroidСКАЧАТЬ (6,26 Мб) Скриншоты imo 9.8.000000004721 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика imo 9.8.000000004721 для AndroidСтатистика   Отзывы о imo 9.8.000000004721 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
3.07 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 3.07 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

imo - приложение для Android, которое позволяет пользователям обмениваться друг с другом мгновенными сообщениями, а также совершать VoIP-звонки, используя для этого доступные 3G, 4G или Wi-Fi-сети.

Присутствует возможность отправлять групповые сообщения, делиться с друзьями фотографиями и голосовыми сообщениями, осуществлять поиск по истории переписки, имеется большое количество разнообразных смайликов и стикеров, с помощью которых можно выражать эмоции в сообщениях, поддерживаются мультимедийные вложения и одновременное подключение к чату с разных мобильных устройств.

Что нового в imo 9.8.000000004721 для Android?
  • Изменения в дизайне.
  • Улучшение производительности.
  • Оффлайн контакты теперь находятся внизу списка.
  • Оптимизация для планшетов.
  • Исправление ошибок.
    Скриншоты imo:

    Статус программы Бесплатная
    ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
    Интерфейс Английский, Русский
    Закачек (сегодня/всего)1 / 7 569
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыSMS, MMS, EMS

    Отзывы о программе imo

    Елена про imo 9.8.000000002581 для Android [03-02-2017]

    Пока я разговаривада по телефону, imo отослал без моего желания смс-ки по телефонам из адресной книги. Каждому по 3 штуки, некоторым по 4.По тарифам смс, за мой счет и естественно всему начальству.
    | | Ответить

    Нати про imo 9.6.8 для Android [16-11-2015]

    Пока не понятно.айфон 4,идет чат,но собеседника через несколько секунд не видно,только мои сообщения.Захочешь перечитать-не тут то было.Фото тоже рядом,не осторожное движение и фото пульнется ,не спросив разрешения собеседнику.В айфоне настроек почти нет.На англ языке все,и то пара параметров.e
    | 1 | Ответить

    Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
    скачать Adguard
         
     
    Корзина закачек (0)
    Избранные
     
    Категории
    Windows
    Mac
    Android
    iOS
    Windows Phone
    Symbian
     
    Наш выбор

    Герои Стихий

    Temple Run 2

    SoundHound

    X-plore

    BlaBlaCar

    AIMP

    GPS status

    World of Tanks Blitz

    GMJ

    Pushbullet

    RAR

    Gismeteo lite

    FBReader

    Angry Birds

    Avast Mobile Security & Antivirus

    Фотосканер

    Fruit Nibblers

    Inbox

    Burn the Rope

    Battery Doctor

     
     