imo - приложение для Android, которое позволяет пользователям обмениваться друг с другом мгновенными сообщениями, а также совершать VoIP-звонки, используя для этого доступные 3G, 4G или Wi-Fi-сети.
Присутствует возможность отправлять групповые сообщения, делиться с друзьями фотографиями и голосовыми сообщениями, осуществлять поиск по истории переписки, имеется большое количество разнообразных смайликов и стикеров, с помощью которых можно выражать эмоции в сообщениях, поддерживаются мультимедийные вложения и одновременное подключение к чату с разных мобильных устройств.
Елена про imo 9.8.000000002581 для Android [03-02-2017]
Пока я разговаривада по телефону, imo отослал без моего желания смс-ки по телефонам из адресной книги. Каждому по 3 штуки, некоторым по 4.По тарифам смс, за мой счет и естественно всему начальству. | | Ответить
Нати про imo 9.6.8 для Android [16-11-2015]
Пока не понятно.айфон 4,идет чат,но собеседника через несколько секунд не видно,только мои сообщения.Захочешь перечитать-не тут то было.Фото тоже рядом,не осторожное движение и фото пульнется ,не спросив разрешения собеседнику.В айфоне настроек почти нет.На англ языке все,и то пара параметров.e | 1 | Ответить