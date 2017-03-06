CamOnRoad - удобное приложение, которое будет полезно всем автолюбителям, позволяя использовать свой Android-смартфон или планшет в качестве видеорегистратора и GPS навигатора. Программа записывает видеоролики длительностью 10 минут каждый с разрешением 480р и сохраняет их во внутреннюю память устройства, а также дает возможность сохранить видео в облачное хранилище CamOnRoad (предоставляется бесплатные 2 Gb места, что эквивалентно 4-х часам видео с регистратора).

Присутствует возможность выключения записи звука для локальных видеороликов, осуществлять смену видеокамеры, просматривать сохраненные видеоролики, настраивать объем места на SD карте или в облачном хранилище, включать/отключать циклическую запись видео. Поддерживается функция online видео-навигации, имеется функционал «слои POI», который дает возможность накладывать на изображение с камеры, в режиме дополнительной реальности, различную полезную информацию, как например предупреждения о камерах контроля скорости и т.п.