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CamOnRoad для Android

CamOnRoad 0.0.79 для Android

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Описание CamOnRoad 0.0.79 для AndroidОписание   Скачать CamOnRoad 0.0.79 для AndroidСКАЧАТЬ (11,32 Мб) Скриншоты CamOnRoad 0.0.79 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика CamOnRoad 0.0.79 для AndroidСтатистика   Отзывы о CamOnRoad 0.0.79 для AndroidОтзывы (4)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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CamOnRoad - удобное приложение, которое будет полезно всем автолюбителям, позволяя использовать свой Android-смартфон или планшет в качестве видеорегистратора и GPS навигатора. Программа записывает видеоролики длительностью 10 минут каждый с разрешением 480р и сохраняет их во внутреннюю память устройства, а также дает возможность сохранить видео в облачное хранилище CamOnRoad (предоставляется бесплатные 2 Gb места, что эквивалентно 4-х часам видео с регистратора).

Присутствует возможность выключения записи звука для локальных видеороликов, осуществлять смену видеокамеры, просматривать сохраненные видеоролики, настраивать объем места на SD карте или в облачном хранилище, включать/отключать циклическую запись видео. Поддерживается функция online видео-навигации, имеется функционал «слои POI», который дает возможность накладывать на изображение с камеры, в режиме дополнительной реальности, различную полезную информацию, как например предупреждения о камерах контроля скорости и т.п.

Что нового в CamOnRoad 0.0.79 для Android?
  • Исправлен баг перехода в ночной режим.
  • Исправлены баги в навигации.
  • Улучшено юзабилити.
Скриншоты CamOnRoad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 483
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - GPS - другое
 Программа CamOnRoad отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе CamOnRoad

Вадим про CamOnRoad 0.0.72 для Android [02-05-2016]

Программа перестала устанавливатся на самсунг айс- синтактическая ошибка. ??? Ну я растроился конечно ну да хрен с ней на дексп установил )
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вадим про CamOnRoad 0.0.71 для Android [30-04-2015]

На асусе работает исправно но нехватает функции сохранения в одно касание .
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вадим про CamOnRoad 0.0.60 для Android [21-02-2015]

Филиал я сломал ( купил dexp установил на него эту прогу и она начала лагать в тёмное время суток . Отдал телефон жене . Купил асус сейчас попробую и напишу )
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вадим про CamOnRoad 0.0.59 для Android [15-02-2015]

Отличное приложение предупреждает о камерах на дороге но лагает с сохранением видео
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