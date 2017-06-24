Actual File Folders для Windows

Actual File Folders 1.11

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Описание Actual File Folders 1.11Описание   Скачать Actual File Folders 1.11СКАЧАТЬ (7,3 Мб) Скриншоты Actual File Folders 1.11Скриншоты (6)   Статистика Actual File Folders 1.11Статистика   Отзывы о Actual File Folders 1.11Отзывы (0)  
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Actual File Folders - программа для быстрого поиска нужной папки в системе. Позволяет мгновенно добраться до нужной папки, увеличивая скорость вашей работы. Быструю навигацию обеспечивают две дополнительные кнопки в заголовках стандартных диалогов «Открыть» / «Сохранить как» и окон Проводника: «Недавно посещённые папки» (автоматически формируемый список) и «Часто используемые папки» (настраиваемый пользователем список). В список Избранных папок пользователь может добавить ярлык для любой папки на диске и затем переключиться к ней буквально парой щелчков мыши.

Что нового в Actual File Folders 1.11?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты Actual File Folders:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 029
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Actual File Folders

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