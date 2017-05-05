Topface для Android

Topface 3.4.7 для Android

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Описание Topface 3.4.7 для AndroidОписание   Скачать Topface 3.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (26,81 Мб) Скриншоты Topface 3.4.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Topface 3.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Topface 3.4.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Topface - официальный Android клиент одной из самых популярных служб знакомств. Добавьте свою анкету и вы наверняка найдете с кем пообщаться, а может быть и свою вторую половину.

Для входа в приложение можно использовать свои учетные данные из социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники или Facebook.

В Topface можно обмениваться текстовыми сообщениями, публиковать фотографии, ставить лайки другим участникам. Есть функция поиска анкет и функция Радар, показывающая пользователей поблизости.

Что нового в Topface 3.4.7 для Android?
  • Изменения, улучшения и оптимизации интерфейса.
  • Новый экран покупок. Теперь покупать с помощью SMS стало проще.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Topface:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 3 340
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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