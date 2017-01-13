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Loki для Android

Loki 2.8.0 для Android

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Описание Loki 2.8.0 для AndroidОписание   Скачать Loki 2.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (933 Кб) Скриншоты Loki 2.8.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Loki 2.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Loki 2.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Loki - бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет отслеживать местоположение мобильного устройства, используя для этого встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС, сотовую сеть или Wi-Fi.

Перед началом использования программы необходимо зарегистрировать аккаунт на сайте разработчика, через который можно по идентификатору устройства просматривать маршрут его следования и определять его координаты (в активном состоянии программа через заданные интервалы времени автоматически отправляет свои координаты на трекинг-сервер системы Asgard). Присутствует возможность получения дополнительных уведомлений о событиях по SMS.

Что нового в Loki 2.8.0 для Android?
  • Новые настройки энергосбережения.
  • Исправлены ошибки.
  • Поддержка Android 7.1.1.
Скриншоты Loki:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 928
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS

Отзывы о программе Loki

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