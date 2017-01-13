Loki - бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет отслеживать местоположение мобильного устройства, используя для этого встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС, сотовую сеть или Wi-Fi.

Перед началом использования программы необходимо зарегистрировать аккаунт на сайте разработчика, через который можно по идентификатору устройства просматривать маршрут его следования и определять его координаты (в активном состоянии программа через заданные интервалы времени автоматически отправляет свои координаты на трекинг-сервер системы Asgard). Присутствует возможность получения дополнительных уведомлений о событиях по SMS.