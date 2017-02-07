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Big Font для Android

Big Font 2.77 для Android

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Описание Big Font 2.77 для AndroidОписание   Скачать Big Font 2.77 для AndroidСКАЧАТЬ (3,01 Мб) Скриншоты Big Font 2.77 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Big Font 2.77 для AndroidСтатистика   Отзывы о Big Font 2.77 для AndroidОтзывы (0)  
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Big Font - полезная утилита для Android-устройств, с помощью которой можно быстро и легко изменять размер шрифта в диапазоне от 20% до 1000%.

Присутствует возможность предварительного просмотра шрифта до его установки, а также устанавливать собственное значение масштабирования. При изменении размера шрифта отображается значок уведомления, который описывает текущее состояние шрифта. Нажав на уведомление, вы сможете переключить размеры шрифта. При желании, значок можно скрыть, что бы он не мешал пользователям. 

Скриншоты Big Font:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Французский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 415
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Big Font

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