Big Font - полезная утилита для Android-устройств, с помощью которой можно быстро и легко изменять размер шрифта в диапазоне от 20% до 1000%.

Присутствует возможность предварительного просмотра шрифта до его установки, а также устанавливать собственное значение масштабирования. При изменении размера шрифта отображается значок уведомления, который описывает текущее состояние шрифта. Нажав на уведомление, вы сможете переключить размеры шрифта. При желании, значок можно скрыть, что бы он не мешал пользователям.