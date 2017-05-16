RawTherapee - мощный графический редактор с множеством функций и параметров для обработки фотографий, поддерживающий, кроме прочего, RAW-формат цифровых камер. Программа оснащена достаточно богатым инструментарием редактирования изображений, что делает ее одной из лучших для профессиональной обработки фото, достойно конкурируя с платным приложением Lightroom от Photoshop. Есть тут цветовая коррекция, шумоподавление, вращение, управление экспозицией, изменение тени и света, тональные настройки, виньетирование, обработка EXIF-данных, кадрирование, баланс белого и многое-многое другое. При необходимости редактирования большого количества фотографий предусмотрен пакетный режим.
Интерфейс редактора имеет русскую локализацию и выполнен в достаточно удобном виде, напоминающим работу в проводнике Windows. Все основные элементы редактирования удобно располагаются в отдельных закладках справа и на основной панели возле фотографии, а вносимые изменения сразу же отображаются, чтобы было удобно работать.
В общем, RawTherapee - отличный профессиональный инструмент для работы с цифровыми фотографиями, с помощью которого можно создавать действительно неповторимые высокохудожественные фотошедевры.
Основные возможности приложения:
Использование высокопроизводительных алгоритмов EAHD, HPHD и VNG-4
Декодирование RAW изображений
Поддерживается работа с глубиной цвета 16 бит/канал
Просмотр RGB-каналов
Автоэкспозиция, регулировка контраста и яркости, редактор кривых и др.
Настройка баланса белого
Применение шумоподавления яркости
Произвольное вращение изображения в любых плоскостях
Поддержка форматов JPEG, PNG, TIFF и многих других
Cutting 3 - программа для оптимального раскроя материала на прямоугольные или линейные детали
Отзывы о программе RawTherapee
Dflame про RawTherapee 4.2.510 / 4.2.447 [24-12-2015]
Пожелание одно - адаптировать под 32-винду. 32-версия 4.2.447 имеет крах Терапии при конвертации с включением обработки шумов. А предлагаемые на сайте разрабов костыли к этой версии по исправлению работы в 32-виндах - только для ХР и Висты, но никак не для 7-к и выше. | 1 | Ответить
с супер мини деревни про RawTherapee 4.2.48 [29-12-2014]