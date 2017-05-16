RawTherapee для Windows

RawTherapee 5.1

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Описание RawTherapee 5.1Описание   Скачать RawTherapee 5.1СКАЧАТЬ (35,94 Мб) Скриншоты RawTherapee 5.1Скриншоты (9)   Статистика RawTherapee 5.1Статистика   Отзывы о RawTherapee 5.1Отзывы (2)  
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3.64 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.64 из 5
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RawTherapee - мощный графический редактор с множеством функций и параметров для обработки фотографий, поддерживающий, кроме прочего, RAW-формат цифровых камер. Программа оснащена достаточно богатым инструментарием редактирования изображений, что делает ее одной из лучших для профессиональной обработки фото, достойно конкурируя с платным приложением Lightroom от Photoshop. Есть тут цветовая коррекция, шумоподавление, вращение, управление экспозицией, изменение тени и света, тональные настройки, виньетирование, обработка EXIF-данных, кадрирование, баланс белого и многое-многое другое. При необходимости редактирования большого количества фотографий предусмотрен пакетный режим.

Интерфейс редактора имеет русскую локализацию и выполнен в достаточно удобном виде, напоминающим работу в проводнике Windows. Все основные элементы редактирования удобно располагаются в отдельных закладках справа и на основной панели возле фотографии, а вносимые изменения сразу же отображаются, чтобы было удобно работать.

В общем, RawTherapee - отличный профессиональный инструмент для работы с цифровыми фотографиями, с помощью которого можно создавать действительно неповторимые высокохудожественные фотошедевры.

Основные возможности приложения:

  • Использование высокопроизводительных алгоритмов EAHD, HPHD и VNG-4
  • Декодирование RAW изображений
  • Поддерживается работа с глубиной цвета 16 бит/канал
  • Просмотр RGB-каналов
  • Автоэкспозиция, регулировка контраста и яркости, редактор кривых и др.
  • Настройка баланса белого
  • Применение шумоподавления яркости
  • Произвольное вращение изображения в любых плоскостях
  • Поддержка форматов JPEG, PNG, TIFF и многих других
  • Работа с EXIF-данными
Скриншоты RawTherapee:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 340
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе RawTherapee

Dflame про RawTherapee 4.2.510 / 4.2.447 [24-12-2015]

Пожелание одно - адаптировать под 32-винду. 32-версия 4.2.447 имеет крах Терапии при конвертации с включением обработки шумов. А предлагаемые на сайте разрабов костыли к этой версии по исправлению работы в 32-виндах - только для ХР и Висты, но никак не для 7-к и выше.
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с супер мини деревни про RawTherapee 4.2.48 [29-12-2014]

Понравился.
3 | | Ответить

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