Fused - интересное приложение для iOS-устройств, с помощью которого можно соединить две фотографии, два видеролика, или фото и видео для получения единого кадра. Для обработки можно выбирать медиаресурс из библиотеки устройства или создать нужные фото и видео непосредственно в процессе работы с инструментом, используя встроенную камеру. Смысл действия Fused состоит в том, что одно изображение выбирается в качестве фона, а другое - как основное поверх фона.



После выбора интересующих Вас картинок, есть возможность некоторого редактирования готового решения. Можно изменить прозрачность смешивания, контраст, яркость, насыщенность цветов. Кроме того, есть инструмент маски, где Вы сможете стирать определенные элементы картинки, отшлифовав переходы. Ну и в завершение - как фон, так и основное фото можно вращать, переворачивать и изменять размер. После редактирования Ваша работа сохранится на устройстве, а также можете сразу же поделиться своим творением с друзьями в социальных сетях.

В общем, с Fused Вы получите интересные комбинированные изображения, которые несомненно удивят окружающих и смогут поднять настроение.