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5 RGB Express - интересная логическая игра, где Вам предстоит стать начальником отдела логистики по доставке груза в указанные точки. Задача состоит в составлении маршрута небольших грузовичков таким образом, чтобы ни они ни груз не пересеклись, но товар был доставлен по назначению.



Для начала Вам выдадут 1 грузовик, и задания покажутся простыми и легкими - проведите пальцем маршрут следования и отправьте транспорт в путь. Однако по мере продвижения появятся несколько видов груза разного цвета и, соответственно, новые транспортные средства, а дорога будет иметь несколько перекрестков и вариантов для составления маршрута.



За прохождение этапа выдаются бонусы в виде монеток, за которые потом можно открывать новые уровни игры. В общем, получилось достаточно увлекательно как в графическом отношении, так и игровом процессе, когда для выполнения очередного задания придется действительно поломать голову. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app