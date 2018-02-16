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RGB Express для iOS

RGB Express 1.5.0 для iPhone, iPad

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Описание RGB Express 1.5.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать RGB Express 1.5.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (38.59 Мб) Скриншоты RGB Express 1.5.0 для iPhone, iPadСкриншоты (13)   Статистика RGB Express 1.5.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о RGB Express 1.5.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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RGB Express - интересная логическая игра, где Вам предстоит стать начальником отдела логистики по доставке груза в указанные точки. Задача состоит в составлении маршрута небольших грузовичков таким образом, чтобы ни они ни груз не пересеклись, но товар был доставлен по назначению.

Для начала Вам выдадут 1 грузовик, и задания покажутся простыми и легкими - проведите пальцем маршрут следования и отправьте транспорт в путь. Однако по мере продвижения появятся несколько видов груза разного цвета и, соответственно, новые транспортные средства, а дорога будет иметь несколько перекрестков и вариантов для составления маршрута.

За прохождение этапа выдаются бонусы в виде монеток, за которые потом можно открывать новые уровни игры. В общем, получилось достаточно увлекательно как в графическом отношении, так и игровом процессе, когда для выполнения очередного задания придется действительно поломать голову.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты RGB Express:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 153
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
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Отзывы о программе RGB Express

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