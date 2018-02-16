Sudoku 2.0 для iPhone, iPad, iPod
Sudoku - классическая японская логическая игра для iPhone. Цель игры — заполнить квадрат 9х9 клеток цифрами так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце, а также в
Грамотей! 3.0.8 для iPhone, iPad
Грамотей! - полезная игра для проверки Ваших знаний орфографического написания отдельных слов и словосочетаний
КиберКрот 1.2.2 для iPhone, iPad
КиберКрот - приложение для всех любителей разгадывания таких популярных разновидностей кроссвордов как японские, филиппинские, японские кроссворды по-русски и т.д.
SPB Brain Evolution 2.2 для iPhone, iPad, iPod
Spb Brain Evolution - сборник всевозможных логических игр, головоломок, игр на развитие внимания и памяти. Пока не пройдете текущее задание не сможете приступить к
Фиксики Мастера 1.3.2 для iPhone, iPad
Фиксики Мастера - познавательная и увлекательная игра для самых юных пользователей iOS-устройств, сюжетно основанная на одноименном мультфильме
Слова из слова 1.0.3 для iPhone, iPad
Увлекательная головоломка для мобильных iOS-устройств, в которой игроку необходимо составлять слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть