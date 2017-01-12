Google Новости и погода - новостное приложение от Google, где собраны все самые свежие и важные события как в мире, так и в Вашем регионе, а также актуальный прогноз погоды для выбранного региона. Всего "отрабатывается" более 65 000 печатных и интернет изданий, где Вы найдете новости политики, культуры, спорта, науки, здоровья, бизнеса и др. Изначально показывается заголовок новости и ее краткое содержание, а если она Вас заинтересовала, то можно будет перейти к полному описанию.

В целом, Google Новости и погода достаточно информативное приложение, с которым ни одно важное событие не пройдет мимо Вас. Ну а точный прогноз на ближайшие дни будет как нельзя кстати для планирования своих действий.