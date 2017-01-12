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Google Новости и погода для iOS

Google Новости и погода 1.18.980 для iPhone, iPad

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Описание Google Новости и погода 1.18.980 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Новости и погода 1.18.980 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (30.8 Мб) Скриншоты Google Новости и погода 1.18.980 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Google Новости и погода 1.18.980 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Новости и погода 1.18.980 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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Google Новости и погода - новостное приложение от Google, где собраны все самые свежие и важные события как в мире, так и в Вашем регионе, а также актуальный прогноз погоды для выбранного региона. Всего "отрабатывается" более 65 000 печатных и интернет изданий, где Вы найдете новости политики, культуры, спорта, науки, здоровья, бизнеса и др. Изначально показывается заголовок новости и ее краткое содержание, а если она Вас заинтересовала, то можно будет перейти к полному описанию.

В целом, Google Новости и погода достаточно информативное приложение, с которым ни одно важное событие не пройдет мимо Вас. Ну а точный прогноз на ближайшие дни будет как нельзя кстати для планирования своих действий.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Новости и погода:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 473
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Погода

Отзывы о программе Google Новости и погода

Admin

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