StarCodec 2016.12.27 Описание СКАЧАТЬ ( 25,57 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 StarCodec - полный набор всех необходимых кодеков для качественного воспроизведения аудио и видео файлов. Можно сказать, что этот пакет в своем роде уникальный, так сказать "все в одном". Поддерживает поистине кучу всевозможных форматов, да еще и работает на 64-битных системах. Поэтому установив этот пакет, можно не переживать, что какой-либо трек или ролик не будет воспроизведен.



Стоит отметить, что этот набор одинаково хорош как для мощных компьютеров, так и оснащенных слабой конфигурацией, что даст возможность наслаждаться последними новинками киноиндустрии абсолютно всем пользователям даже на стареньких ПК.



Особых настроек в программе нет - при установке основные параметры выставлены по умолчанию. Однако при необходимости продвинутые пользователи смогут настроить программу в ручном режиме. Встроенные видеокодеки: DivX, XviD, H.264/AVC, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, MJPEG, WebM и др.

Встроенные аудиокодеки: MP3, OGG, AC3, DTS, AAC, FLAC и др.

Дополнительные возможности: поддержка субтитров, поддержка форматов AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, RM, FourCC Changer, MediaInfo и т.д. Скриншоты StarCodec: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 6 137 Разработчик StarCodec Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Кодеки, декодеры - Кодеки, декодеры Отзывы о программе StarCodec Admin Отзывов о программе StarCodec 2016.12.27 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости