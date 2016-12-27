Скачать Яндекс.Браузер
StarCodec для Windows

StarCodec 2016.12.27

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание StarCodec 2016.12.27Описание   Скачать StarCodec 2016.12.27СКАЧАТЬ (25,57 Мб) Скриншоты StarCodec 2016.12.27Скриншоты (3)   Статистика StarCodec 2016.12.27Статистика   Отзывы о StarCodec 2016.12.27Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

StarCodec - полный набор всех необходимых кодеков для качественного воспроизведения аудио и видео файлов. Можно сказать, что этот пакет в своем роде уникальный, так сказать "все в одном". Поддерживает поистине кучу всевозможных форматов, да еще и работает на 64-битных системах. Поэтому установив этот пакет, можно не переживать, что какой-либо трек или ролик не будет воспроизведен.

Стоит отметить, что этот набор одинаково хорош как для мощных компьютеров, так и оснащенных слабой конфигурацией, что даст возможность наслаждаться последними новинками киноиндустрии абсолютно всем пользователям даже на стареньких ПК.

Особых настроек в программе нет - при установке основные параметры выставлены по умолчанию. Однако при необходимости продвинутые пользователи смогут настроить программу в ручном режиме.

  • Встроенные видеокодеки: DivX, XviD, H.264/AVC, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, MJPEG, WebM и др.
  • Встроенные аудиокодеки: MP3, OGG, AC3, DTS, AAC, FLAC и др.
  • Дополнительные возможности: поддержка субтитров, поддержка форматов AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, RM, FourCC Changer, MediaInfo и т.д.
Скриншоты StarCodec:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры

Отзывы о программе StarCodec

Admin

Отзывов о программе StarCodec 2016.12.27 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Viber

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

RoboForm

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Weather Watcher Live

Nero

CheMax

Free Download Manager

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

EMDB

ACE Stream

The Bat! Voyager

Ad-Aware Free Antivirus+

iTunes

Avira Free Antivirus

Adobe Flash Player

 
 