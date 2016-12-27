StarCodec - полный набор всех необходимых кодеков для качественного воспроизведения аудио и видео файлов. Можно сказать, что этот пакет в своем роде уникальный, так сказать "все в одном". Поддерживает поистине кучу всевозможных форматов, да еще и работает на 64-битных системах. Поэтому установив этот пакет, можно не переживать, что какой-либо трек или ролик не будет воспроизведен.
Стоит отметить, что этот набор одинаково хорош как для мощных компьютеров, так и оснащенных слабой конфигурацией, что даст возможность наслаждаться последними новинками киноиндустрии абсолютно всем пользователям даже на стареньких ПК.
Особых настроек в программе нет - при установке основные параметры выставлены по умолчанию. Однако при необходимости продвинутые пользователи смогут настроить программу в ручном режиме.
Встроенные видеокодеки: DivX, XviD, H.264/AVC, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, MJPEG, WebM и др.
Встроенные аудиокодеки: MP3, OGG, AC3, DTS, AAC, FLAC и др.
Дополнительные возможности: поддержка субтитров, поддержка форматов AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, RM, FourCC Changer, MediaInfo и т.д.