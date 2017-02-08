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Avira Mobile Security - инструмент для защиты iOS-устройства, обеспечивающий полную безопасность и сохранность конфиденциальных данных при использовании интернета. Здесь есть несколько модулей, отвечающих за определенное направление защиты:
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антивирус - автоматически сканирует девайс и находит вредоносные процессы и файлы,
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модуль обеспечения безопасности электронного ящика от взлома,
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модуль обнаружения устройства в случае утери или кражи - определение на карте координат, подача звукового сигнала и др. Таким образом можно подключить и обнаружить до пяти устройств.
При этом Avira Mobile Security абсолютно не требователен к системным ресурсам, работает тихо и быстро, проявляя себя только в случае возникновения проблем.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app