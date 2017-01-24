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5 ЯРКСИ Минимум - японско-русский электронный словарь иероглифов-кандзи и составных слов. Это приложение станет хорошим помощником всем изучающим японский язык, позволит овладеть навыками писания иероглифов и их произношения в сочетании между собой.



Для поиска иероглифа специально разработана система разбивки кандзи на графические элементы, называемые радикалами. Таким образом, иероглиф может быть определен по рукописному начертанию, по 4 элементам, путем чтения, по своему значению и даже по числу черточек в нем.



Кроме того, оригинально реализован поиск составных слов: по иероглифам (до 4 шт.), по чтению, по значению, объединенный с иероглифами.



Из дополнительных возможностей стоит выделить гиперссылки между статьями, что позволяет быстро находить нужные темы, голосовое произношение иероглифов и их сочетаний, диаграммы для черчения иероглифов, хорошая подборка учебного материала, различные проверочные и тестовые задания.



В версии ЯРКСИ Минимум содержится информация о 1006 иероглифах. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app ЯРКСИ для Windows