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ЯРКСИ Минимум для iOS

ЯРКСИ Минимум 4.65 для iPhone, iPad

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Описание ЯРКСИ Минимум 4.65 для iPhone, iPadОписание   Скачать ЯРКСИ Минимум 4.65 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (16 Мб) Скриншоты ЯРКСИ Минимум 4.65 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика ЯРКСИ Минимум 4.65 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о ЯРКСИ Минимум 4.65 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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ЯРКСИ Минимум - японско-русский электронный словарь иероглифов-кандзи и составных слов. Это приложение станет хорошим помощником всем изучающим японский язык, позволит овладеть навыками писания иероглифов и их произношения в сочетании между собой.

Для поиска иероглифа специально разработана система разбивки кандзи на графические элементы, называемые радикалами. Таким образом, иероглиф может быть определен по рукописному начертанию, по 4 элементам, путем чтения, по своему значению и даже по числу черточек в нем.

Кроме того, оригинально реализован поиск составных слов: по иероглифам (до 4 шт.), по чтению, по значению, объединенный с иероглифами.

Из дополнительных возможностей стоит выделить гиперссылки между статьями, что позволяет быстро находить нужные темы, голосовое произношение иероглифов и их сочетаний, диаграммы для черчения иероглифов, хорошая подборка учебного материала, различные проверочные и тестовые задания.

В версии ЯРКСИ Минимум содержится информация о 1006 иероглифах.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты ЯРКСИ Минимум:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Языки

Отзывы о программе ЯРКСИ Минимум

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