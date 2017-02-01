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5 Font Candy - интересное приложение, которое позволит нанести на Ваши фотографии и картинки произвольный текст. Возможности инструмента достаточно широкие. Для редактирования доступны любые изображения с Вашего устройства или непосредственно с камеры. Можно менять размер шрифта, прозрачность, положение на странице, вращать, изменять цвет как текста так и фона. Проявив немного творчества, в итоге получите оригинальные картинки с подписями, которые можно использовать даже в виде поздравительных открыток.



Готовый проект сохраняется на iOS-устройстве, а может быть передан друзьям по электронной почте, в сообщении или социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и др.). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app