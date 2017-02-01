Программы для iOS » Графика » Фото » Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPad
Font Candy для iOS

Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (133 Мб) Скриншоты Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Font Candy - интересное приложение, которое позволит нанести на Ваши фотографии и картинки произвольный текст. Возможности инструмента достаточно широкие. Для редактирования доступны любые изображения с Вашего устройства или непосредственно с камеры. Можно менять размер шрифта, прозрачность, положение на странице, вращать, изменять цвет как текста так и фона. Проявив немного творчества, в итоге получите оригинальные картинки с подписями, которые можно использовать даже в виде поздравительных открыток.

Готовый проект сохраняется на iOS-устройстве, а может быть передан друзьям по электронной почте, в сообщении или социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и др.).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Font Candy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 268
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе Font Candy

Admin

Отзывов о программе Font Candy 4.8.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Blitz

Ivideon

ICQ Mobile

Uber

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 