AVG Cleaner - полезная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может эффективно очистить устройство, а также продлить время автономной работы аккумулятора.

Приложение позволяет осуществлять очистку истории браузера, кэша, загрузок, содержимого буфера обмена, звонков и сообщений, удалять неиспользуемое ПО и пр. Кроме того AVG Cleaner дает возможность пользователю выявить и отключить энергоемкие процессы, а также быстро переключаться между профилями работы от аккумулятора («дом», «офис», «автомобиль»).