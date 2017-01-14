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AVG Cleaner для Android

AVG Cleaner 3.6.2.3 для Android

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Описание AVG Cleaner 3.6.2.3 для AndroidОписание   Скачать AVG Cleaner 3.6.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (17,06 Мб) Скриншоты AVG Cleaner 3.6.2.3 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика AVG Cleaner 3.6.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о AVG Cleaner 3.6.2.3 для AndroidОтзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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AVG Cleaner - полезная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может эффективно очистить устройство, а также продлить время автономной работы аккумулятора.

Приложение позволяет осуществлять очистку истории браузера, кэша, загрузок, содержимого буфера обмена, звонков и сообщений, удалять неиспользуемое ПО и пр. Кроме того AVG Cleaner дает возможность пользователю выявить и отключить энергоемкие процессы, а также быстро переключаться между профилями работы от аккумулятора («дом», «офис», «автомобиль»).

Что нового в AVG Cleaner 3.6.2.3 для Android?
  • Расширены технические возможности и исправлены ошибки.
Скриншоты AVG Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 208
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи - другое

Отзывы о программе AVG Cleaner

Слава про AVG Cleaner 3.0.0.4 для Android [09-02-2016]

Прога большая ,но она того стоит
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