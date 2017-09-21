Sleep Better для iOS

Sleep Better 2.3.4 для iPhone

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Описание Sleep Better 2.3.4 для iPhoneОписание   Скачать Sleep Better 2.3.4 для iPhoneСКАЧАТЬ (79.7 Мб) Скриншоты Sleep Better 2.3.4 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Sleep Better 2.3.4 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Sleep Better 2.3.4 для iPhoneОтзывы (0)  
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Sleep Better - приложение, которое поможет Вам улучшить качество сна, предоставляя дополнительный заряд бодрости и эффект "свежести" после отдыха. Тут можно следить за продолжительность Вашего сна, его цикличностью, делать записи сновидений, учитывать зависимость от лунных фазы, вести разнообразную статистику и т.д.

Но самое главное - разработчики интегрировали в приложение так называемый «умный» будильник, обеспечивающий комфортное и приятное пробуждение. Одним словом, с приложением Sleep Better Вы всегда будете чувствовать себя отдохнувшим, активным, выспавшимся и бодрым.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Sleep Better:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 254
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБиоритмы, сонники - Здоровье
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Sleep Better 2.3.3 для iPhone

Sleep Better - приложение, которое поможет Вам улучшить качество сна, предоставляя дополнительный заряд бодрости и эффект "свежести" после отдыха

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Отзывы о программе Sleep Better

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