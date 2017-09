Оцените программу!

5 Sleep Better - приложение, которое поможет Вам улучшить качество сна, предоставляя дополнительный заряд бодрости и эффект "свежести" после отдыха. Тут можно следить за продолжительность Вашего сна, его цикличностью, делать записи сновидений, учитывать зависимость от лунных фазы, вести разнообразную статистику и т.д. Но самое главное - разработчики интегрировали в приложение так называемый «умный» будильник, обеспечивающий комфортное и приятное пробуждение. Одним словом, с приложением Sleep Better Вы всегда будете чувствовать себя отдохнувшим, активным, выспавшимся и бодрым. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

