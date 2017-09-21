Sleep Better - приложение, которое поможет Вам улучшить качество сна, предоставляя дополнительный заряд бодрости и эффект "свежести" после отдыха. Тут можно следить за продолжительность Вашего сна, его цикличностью, делать записи сновидений, учитывать зависимость от лунных фазы, вести разнообразную статистику и т.д.

Но самое главное - разработчики интегрировали в приложение так называемый «умный» будильник, обеспечивающий комфортное и приятное пробуждение. Одним словом, с приложением Sleep Better Вы всегда будете чувствовать себя отдохнувшим, активным, выспавшимся и бодрым.