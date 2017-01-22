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5 Эврика! - сборник разнообразных логических задачек, для решения которых придется хорошенько подумать и проявить все свои умственные способности. Здесь предстоит найти правильные ответы на интересные вопросы из области математики, физики, сообразительности и т.д., при этом зачастую, чтобы решить задание, надо мыслить нестандартно, найдя какой-то подвох или особенность.



Изначально будет доступно 9 задач, за решение которых начисляются балы. Если правильный ответ сразу найти не удалось, то можно попробовать еще раз, но призовых очков будет уже меньше. Когда разгадаете 7 вопросов, откроется еще 9, и так далее. Фишка головоломки в том, что подсказок и правильных ответов здесь нет, т.е. Вам нужно полностью самому догадаться о решении, и только тогда можно увидеть комментарий к разгадыванию.



Удобно, что ответ вводится в произвольной форме без каких-либо предложенных вариантов. Программа анализирует Ваш результат, определяя правильно ли Ваше решение или нет.



В общем, получилось увлекательно и полезно для тренировки мозговой деятельности. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app