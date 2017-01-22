Программы для iOS » Игры » Головоломки » Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPad
Скачать Яндекс.Браузер
Эврика! для iOS

Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (20.2 Мб) Скриншоты Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Эврика! - сборник разнообразных логических задачек, для решения которых придется хорошенько подумать и проявить все свои умственные способности. Здесь предстоит найти правильные ответы на интересные вопросы из области математики, физики, сообразительности и т.д., при этом зачастую, чтобы решить задание, надо мыслить нестандартно, найдя какой-то подвох или особенность.

Изначально будет доступно 9 задач, за решение которых начисляются балы. Если правильный ответ сразу найти не удалось, то можно попробовать еще раз, но призовых очков будет уже меньше. Когда разгадаете 7 вопросов, откроется еще 9, и так далее. Фишка головоломки в том, что подсказок и правильных ответов здесь нет, т.е. Вам нужно полностью самому догадаться о решении, и только тогда можно увидеть комментарий к разгадыванию.

Удобно, что ответ вводится в произвольной форме без каких-либо предложенных вариантов. Программа анализирует Ваш результат, определяя правильно ли Ваше решение или нет.

В общем, получилось увлекательно и полезно для тренировки мозговой деятельности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Эврика!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 305
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические

Отзывы о программе Эврика!

Admin

Отзывов о программе Эврика! 1.1.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 