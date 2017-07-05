Gilisoft Private Disk - инструмент для защиты конфиденциальной информации на Вашем компьютере с возможностью скрытия нужных папок и файлов. Эта программа позволяет создать на жестком диске или съемном USB-носителе дополнительный раздел, на котором будут храниться важные данные вдали от посторонних глаз. Этот новый раздел шифруется алгоритмом AES 256-бит, который считается одним из самых трудно взламываемых на сегодняшний день.



Кроме защиты паролем, Gilisoft Private Disk дает возможность скрывать этот новый диск, так что окружающие даже не заподозрят о его существовании на ПК. Вам же для работы нужно будет просто смонтировать и сделать видимым созданный раздел.

Стоит отметить пошаговое руководство работы с программой, позволяющее быстро и легко освоить возможности приложения и настроить его для использования. Таким образом, вся конфиденциальная информация будет надежно защищена от несанкционированного доступа.