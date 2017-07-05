Gilisoft Private Disk для Windows

Gilisoft Private Disk 7.1.0

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Описание Gilisoft Private Disk 7.1.0Описание   Скачать Gilisoft Private Disk 7.1.0СКАЧАТЬ (2,58 Мб) Скриншоты Gilisoft Private Disk 7.1.0Скриншоты (5)   Статистика Gilisoft Private Disk 7.1.0Статистика   Отзывы о Gilisoft Private Disk 7.1.0Отзывы (0)  
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Gilisoft Private Disk - инструмент для защиты конфиденциальной информации на Вашем компьютере с возможностью скрытия нужных папок и файлов. Эта программа позволяет создать на жестком диске или съемном USB-носителе дополнительный раздел, на котором будут храниться важные данные вдали от посторонних глаз. Этот новый раздел шифруется алгоритмом AES 256-бит, который считается одним из самых трудно взламываемых на сегодняшний день.

Кроме защиты паролем, Gilisoft Private Disk дает возможность скрывать этот новый диск, так что окружающие даже не заподозрят о его существовании на ПК. Вам же для работы нужно будет просто смонтировать и сделать видимым созданный раздел.

Стоит отметить пошаговое руководство работы с программой, позволяющее быстро и легко освоить возможности приложения и настроить его для использования. Таким образом, вся конфиденциальная информация будет надежно защищена от несанкционированного доступа.

Скриншоты Gilisoft Private Disk:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыскрытый раздел размером не более 1 Гб
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 987
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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