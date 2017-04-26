Gilisoft Screen Recorder для Windows

Gilisoft Screen Recorder 7.2.0

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Описание Gilisoft Screen Recorder 7.2.0Описание   Скачать Gilisoft Screen Recorder 7.2.0СКАЧАТЬ (12,35 Мб) Скриншоты Gilisoft Screen Recorder 7.2.0Скриншоты (6)   Статистика Gilisoft Screen Recorder 7.2.0Статистика   Отзывы о Gilisoft Screen Recorder 7.2.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Gilisoft Screen Recorder - достаточно удобный инструмент для видеозахвата всех действий на экране монитора. Такая программа подойдет для создания видеоуроков или даже целых лекций, пособий по использованию различных приложений или обзоров видеоигр. Программа имеет 4 основных режима записи видео:

  • захват всего экрана,
  • захват определенно выделенной области,
  • захват изображения веб-камеры,
  • комбинированный захват камеры и экрана дисплея.

При захвате видео также записывается и звуковое сопровождение через встроенный микрофон или любое внешнее устройство. Инструмент достаточно гибок в настройках: поддерживается несколько популярных форматов выходного видео - MP4, AVI, WMV, FLV, изменяется качество, FPS, разрешение для видео, возможно управление горячими клавишами и другое.

Кроме захвата видео, эта программа также позволяет делать и скриншоты в один из удобных для Вас форматов - PNG, JPG, BMP. Есть функция наложения водяного знака для защиты видео и визуальный эффект нажатия на кнопки мышки (на видео будут отображаться разноцветные кружочки в месте клика на ЛКМ или ПКМ).

В общем, Gilisoft Screen Recorder вполне функциональный и качественный инструмент захвата видео, который неплохо справляется с поставленной задачей, да еще и позволяет использовать некоторые дополнительные возможности для создания видеоинструкций.

Скриншоты Gilisoft Screen Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыводяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 061
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе Gilisoft Screen Recorder

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