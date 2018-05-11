InternetOff для Windows

InternetOff 3.0.1

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Описание InternetOff 3.0.1Описание   Скачать InternetOff 3.0.1СКАЧАТЬ (1,88 Мб) Скриншоты InternetOff 3.0.1Скриншоты (5)   Статистика InternetOff 3.0.1Статистика   Отзывы о InternetOff 3.0.1Отзывы (0)  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
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InternetOff - бесплатная утилита, которая позволит быстро включать/выключать интернет-соединение Вашего компьютера, управляя подключением из системного трея. Когда Вам нужно просто поработать за ПК, не отвлекаясь на всевозможные сообщения, новости, электронные письма, социальные сети и т.д., то приходится либо выходить из своих аккаунтов, либо отключать сетевой кабель или выключать интернет аппаратно, что сопровождается определенными неудобствами и тратами времени. InternetOff решает эту проблему в пару кликов мышки.

Программа InternetOff располагается после установки в трее, ничем себя не проявляя и не отвлекая внимание. Но когда Вы захотите отключиться от всемирной паутины, то просто кликните по ее иконке и нажмите "Turn off the internet" - вот и все.

Возобновление интернета производится так же легко. Только тут Вы можете еще указать временной интервал, после которого связь снова отключится - 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час или на постоянной основе.

Стоит отметить, что в настройках InternetOff есть возможность установки пароля на доступ к Интернету. Такая функция будет полезна в качестве родительского контроля при лимитировании использования сети детьми.

Скриншоты InternetOff:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 200
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУчет и контроль трафика
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Отзывы о программе InternetOff

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