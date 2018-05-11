TMeter - это средство учета трафика и организации доступа в Интернет для операционных систем Microsoft Windows. Используя TMeter, Вы можете производить гибкий и

NetTraffic - небольшая полезная утилита для мониторинга сетевого трафика и учета статистики на выбранных интерфейсах

NetWorx - утилита, ведущая учет вашего интернет-трафика и мониторинг скорости интернет-подключения. Предлагает удобную статистику, графики и отчеты. Поддерживает

NetBalancer 9.12.2

NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или

NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.33.0

NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика

DU Meter 7.30

DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с