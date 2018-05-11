InternetOff - бесплатная утилита, которая позволит быстро включать/выключать интернет-соединение Вашего компьютера, управляя подключением из системного трея. Когда Вам нужно просто поработать за ПК, не отвлекаясь на всевозможные сообщения, новости, электронные письма, социальные сети и т.д., то приходится либо выходить из своих аккаунтов, либо отключать сетевой кабель или выключать интернет аппаратно, что сопровождается определенными неудобствами и тратами времени. InternetOff решает эту проблему в пару кликов мышки.
Программа InternetOff располагается после установки в трее, ничем себя не проявляя и не отвлекая внимание. Но когда Вы захотите отключиться от всемирной паутины, то просто кликните по ее иконке и нажмите "Turn off the internet" - вот и все.
Возобновление интернета производится так же легко. Только тут Вы можете еще указать временной интервал, после которого связь снова отключится - 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час или на постоянной основе.
Стоит отметить, что в настройках InternetOff есть возможность установки пароля на доступ к Интернету. Такая функция будет полезна в качестве родительского контроля при лимитировании использования сети детьми.