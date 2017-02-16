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1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации. Живя в век интернета, мы в обязательном порядке где-то заводим логин, что-то оплачиваем через электронные платежи, храним важные данные в цифровом виде и т.д. При этом использование везде одного и того же пароля не обеспечивает должной безопасности, а если пароли разные, то они могут забыться.
Специально для этого и было придумано приложение 1Password: тут Вы сможете создать уникальные и трудно взламываемые пароли для каждого сайта, запомнить их и ввести на нужном ресурсе. И все это доступно всего в пару тапов по экрану Вашего iOS-устройства. Теперь Вам понадобится запомнить только один пароль для входа в сейф 1Password.
Возможности 1Password:
- Хранение логинов, данных кредитных карт, личной информации и заметок.
- Вход на сайты, не запоминая пароли.
- Ввод данных кредитных карт и личной информации.
- Добавление часто используемого контента в Избранное
Одним словом, с этой программой Ваша жизнь и интернет-активность будут под надежной защитой.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app