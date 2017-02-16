1Password для iOS

1Password 6.5.2 для iPhone, iPad

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Описание 1Password 6.5.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать 1Password 6.5.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (129 Мб) Скриншоты 1Password 6.5.2 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика 1Password 6.5.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 1Password 6.5.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации. Живя в век интернета, мы в обязательном порядке где-то заводим логин, что-то оплачиваем через электронные платежи, храним важные данные в цифровом виде и т.д. При этом использование везде одного и того же пароля не обеспечивает должной безопасности, а если пароли разные, то они могут забыться.

Специально для этого и было придумано приложение 1Password: тут Вы сможете создать уникальные и трудно взламываемые пароли для каждого сайта, запомнить их и ввести на нужном ресурсе. И все это доступно всего в пару тапов по экрану Вашего iOS-устройства. Теперь Вам понадобится запомнить только один пароль для входа в сейф 1Password.

Возможности 1Password:

  • Хранение логинов, данных кредитных карт, личной информации и заметок.
  • Вход на сайты, не запоминая пароли.
  • Ввод данных кредитных карт и личной информации.
  • Добавление часто используемого контента в Избранное

Одним словом, с этой программой Ваша жизнь и интернет-активность будут под надежной защитой.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 1Password:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей

Отзывы о программе 1Password

Admin

Отзывов о программе 1Password 6.5.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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