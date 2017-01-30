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Бомжара для iOS

Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPad

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Описание Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (79.7 Мб) Скриншоты Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Бомжара - необычная стратегическая игра, где Вам предстоит почувствовать все "прелести" жизни бомжа. Однако Ваша задача не просто лазить по мусорным бакам, собирать бутылки да отбиваться от себе подобных, а попытаться накопить денег, завести свое дело и выбиться наконец в люди. Скажем прямо, развивать своего героя будет трудно: придется контролировать сразу несколько показателей - здоровье, настроение и голод. При этом бывает, что увеличение одного показателя ведет к ухудшению другого, и нужно найти золотую середину. В общем, выживайте, качайтесь и станьте легендарным бомжом самого высокого 80 уровня.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Бомжара:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 555
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе Бомжара

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