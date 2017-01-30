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5 Бомжара - необычная стратегическая игра, где Вам предстоит почувствовать все "прелести" жизни бомжа. Однако Ваша задача не просто лазить по мусорным бакам, собирать бутылки да отбиваться от себе подобных, а попытаться накопить денег, завести свое дело и выбиться наконец в люди. Скажем прямо, развивать своего героя будет трудно: придется контролировать сразу несколько показателей - здоровье, настроение и голод. При этом бывает, что увеличение одного показателя ведет к ухудшению другого, и нужно найти золотую середину. В общем, выживайте, качайтесь и станьте легендарным бомжом самого высокого 80 уровня. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app