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5 Бабломет - веселое приложение, где Вам не придется ломать голову над поиском денег, а наоборот - сорите ими как можно больше. Все просто, выкидывайте купюры из бесконечной пачки - и это будет приносить Вам дополнительный доход. А чтобы денег было еще больше - организуйте бизнес, начав с продажи семечек и закончив владельцем "заводов, фабрик и пароходов".



В ходе игры придется подкупать власти и судей, пилить бюджет и подгребать все больше доходных предприятий. Но будьте начеку - найдутся и те, кто захочет отхватить лакомый кусочек и Вашего бизнеса. В целом получается весело и нескучно. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app