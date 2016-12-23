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Бабломет для iOS

Бабломет 1.0.6 для iPhone, iPad

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Описание Бабломет 1.0.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Бабломет 1.0.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (28.2 Мб) Скриншоты Бабломет 1.0.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Бабломет 1.0.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Бабломет 1.0.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Бабломет - веселое приложение, где Вам не придется ломать голову над поиском денег, а наоборот - сорите ими как можно больше. Все просто, выкидывайте купюры из бесконечной пачки - и это будет приносить Вам дополнительный доход. А чтобы денег было еще больше - организуйте бизнес, начав с продажи семечек и закончив владельцем "заводов, фабрик и пароходов".

В ходе игры придется подкупать власти и судей, пилить бюджет и подгребать все больше доходных предприятий. Но будьте начеку - найдутся и те, кто захочет отхватить лакомый кусочек и Вашего бизнеса. В целом получается весело и нескучно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Бабломет:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 859
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Приколы, шутки

Отзывы о программе Бабломет

Admin

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