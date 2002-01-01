jetAudio Music Player Basic 7.3.3 для Android jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров. К плюсам программы стоит отнести внушительный список SafeVault 1.1.7 для Android SafeVault - с помощью этой утилиты для Android можно безопасно хранить на смартфоне различные конфиденциальные данные. Например, номер банковского счета, логин и Password Safe 3.4.21 для Android Password Safe - программа, при помощи на которой можно на Android-смартфоне безопасно хранить важные данные. Это могут быть пароли от сайтов, номера и пин-коды

SafeInCloud 16.1.7 для Android SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет хранить пользовательские логины, пароли и другую конфиденциальную genpasswd 2 для Android genpasswd - утилита для генерирования случайных паролей. Длину паролей и набор символов можно задать в настройках. Вы также можете использовать salt Password Manager Lite 2.0 для Android Password Manager Lite - менеджер паролей, используемый в браузере Dolphin Browser HD. Для ввода логина и пароля в форме на странице нужно выбрать соответствующий