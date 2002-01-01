1Password для Android

1Password 6.5.2 для Android

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Описание 1Password 6.5.2 для AndroidОписание   Скачать 1Password 6.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (11,29 Мб) Скриншоты 1Password 6.5.2 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика 1Password 6.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1Password 6.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации. С помощью приложения можно создать уникальные и трудно взламываемые пароли для каждого сайта, запомнить их и ввести на нужном ресурсе. Перед началом использования программы необходимо создать пароль для входа в сейф 1Password.

Возможности 1Password:

  • Хранение логинов, данных кредитных карт, личной информации и заметок.
  • Вход на сайты, не запоминая пароли.
  • Ввод данных кредитных карт и личной информации.
  • Добавление часто используемого контента в Избранное.
Скриншоты 1Password:

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