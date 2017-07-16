FTP Disk для Windows

FTP Disk 1.4.0

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Описание FTP Disk 1.4.0Описание   Скачать FTP Disk 1.4.0СКАЧАТЬ (22,28 Мб) Скриншоты FTP Disk 1.4.0Скриншоты (1)   Статистика FTP Disk 1.4.0Статистика   Отзывы о FTP Disk 1.4.0Отзывы (0)  
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FTP Disk - удобный клиент для быстрой и легкой загрузки файлов и данных на FTP-сервер. Подключившись к Вашему серверному каталогу, Вы можете просто перетаскивать нужные файлы прямо из списка, при этом количество одновременных загрузок ничем не лимитировано - запускайте сразу сколько хотите. Поддерживается полная навигация, редактирование, изменение, просмотр и удаление данных на сервере, а также и раздача прав использования.

Все это оформлено в приятном и понятном интерфейсе, что только приносит удовольствие от использования FTP Disk.

Основные возможности FTP Disk:

  • Единый интерфейс одновременного просмотра удаленных и локальных файлов для облегчения их передачи.
  • Интерактивная панель каталогов для удобства перемещения.
  • Достаточно высокая скорость одновременного скачивания и загрузки данных.
  • Поддерживаются протоколы FTP и FTPS.
  • Встроены текстовый редактор и средство для просмотра изображений.
  • Редактор прав доступа к файлам.
  • Менеджер серверов с поддержкой неограниченного количества избранных каталогов.
  • Обработка и контроль ошибок FTP.
Скриншоты FTP Disk:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 20.00 евро
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 440
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP серверы
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