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5 Грамотей! - полезная игра для проверки Ваших знаний орфографического написания отдельных слов и словосочетаний. Здесь собраны самые заковыристые слова русского языка, разобраться в написании которых будет сразу не просто. Игровой процесс состоит из 20 вопросов, к каждому прилагается 4 варианта ответа, из которых только один верный. В конце теста Вы получите оценку и сможете поработать над ошибками, получив ссылки на словарь русского языка.



Эта игра, кроме прочего, поможет Вам стать более грамотным, будет хорошим помощником учащимся школ, позволив с пользой увлекательно скоротать свободное время. Повышение качества орфографии и расширение кругозора гарантированы! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Грамотей!-викторина орфографии для Android