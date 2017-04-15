Numerical для iOS

Numerical 2.0.0 для iPhne, iPad

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Описание Numerical 2.0.0 для iPhne, iPadОписание   Скачать Numerical 2.0.0 для iPhne, iPadСКАЧАТЬ (21.6 Мб) Скриншоты Numerical 2.0.0 для iPhne, iPadСкриншоты (4)   Статистика Numerical 2.0.0 для iPhne, iPadСтатистика   Отзывы о Numerical 2.0.0 для iPhne, iPadОтзывы (0)  
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Numerical - красивый стильный калькулятор для iOS-устройств с базовыми функциями вычисления. Разработчики сделали упор на дизайн этого калькулятора, который поддерживает анимацию, звуковое сопровождение, управление жестами. Есть подробная история вычислений, где сохраняются все Ваши решения - удобно, если надо вернуться к задаче и что-то поменять.

Как уже отмечалось, Numerical содержит только стандартные математические действия: плюс, минус, умножить, разделить, дробная часть, возведение в степень, процент, скобки. Кнопки "равно" нет - на экране сразу отображается результат вычисления.

В принципе, Numerical пригодится для самых простых бытовых вычислений, но его особенность не в функционале, а в оформлении оболочки, которая превращает достаточно скучную арифметику в что-то более красочное и яркое. Кстати, доступно несколько скинов (тем) визуального отображения, но бесплатно лишь 2.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Numerical:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 172
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтандартные

Отзывы о программе Numerical

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Numerical 1.2.2 для iPhne, iPad

Numerical - красивый стильный калькулятор для iOS-устройств с базовыми функциями вычисления. Разработчики сделали упор на дизайн этого калькулятора, который поддерживает анимацию, звуковое сопровождение, управление жестами

 
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