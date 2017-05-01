Cleen - инструмент для упорядочивания и организации фотоколлекции для iPhone. Теперь разобрать по полочкам все Ваши фотоснимки и изображения будет очень легко, доступна также удобная публикация картинок в социальных сетях, блогах и т.д.

Особенностью Cleen от других подобных приложений является жестовое управление. Движение вниз отправляет выделенное фото в корзину, а вверх - добавляет в избранное. Кроме всего, продолжительное нажатие на картинку откроет некоторую полезную информацию о ней (размер, дату создания и т.д.). Кстати, перемещение фотографии в корзину не означает ее полное удаление - содержимое урны всегда можно восстановить при необходимости.