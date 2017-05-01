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Cleen для iOS

Cleen 1.3.2 для iPhone

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Описание Cleen 1.3.2 для iPhoneОписание   Скачать Cleen 1.3.2 для iPhoneСКАЧАТЬ (43.9 Мб) Скриншоты Cleen 1.3.2 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Cleen 1.3.2 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Cleen 1.3.2 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Cleen - инструмент для упорядочивания и организации фотоколлекции для iPhone. Теперь разобрать по полочкам все Ваши фотоснимки и изображения будет очень легко, доступна также удобная публикация картинок в социальных сетях, блогах и т.д.

Особенностью Cleen от других подобных приложений является жестовое управление. Движение вниз отправляет выделенное фото в корзину, а вверх - добавляет в избранное. Кроме всего, продолжительное нажатие на картинку откроет некоторую полезную информацию о ней (размер, дату создания и т.д.). Кстати, перемещение фотографии в корзину не означает ее полное удаление - содержимое урны всегда можно восстановить при необходимости.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Cleen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе Cleen

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