Syncios 6.0.5 Описание СКАЧАТЬ ( 81,93 Мб) Скриншоты (13) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Syncios - отличный менеджер для работы со всем содержимым Вашего iOS-устройства на компьютере. После установки программы и подключения iPhone, iPad или iPod через USB-кабель, Вы увидите довольно-таки симпатичный интерфейс, откуда и осуществляется полное управление вашим девайсом.



Тут откроются закладки для просмотра имеющихся видеороликов, фотографий и картинок, электронных книг, установленных приложений, информации о контактах, SMS-сообщениях, закладках, записей и т.д. Медиаконтект iOS-устройства может быть не только просмотрен, но также удален или экспортирован на ПК. А для приложений можно еще получить полезную информацию о размещении, занимаемом пространстве, а также сделать резервную копию.



Помимо управления содержимого iOS-девайса, в этой программе есть дополнительные полезные функции. Так, тут Вы запросто можете скачать видеоролики с таких популярных хостингов как YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak, Metacafe и Niconico. Для этого нужно перейти к закладке "Online Videos" и вставить интересующую URL-ссылку (или просто перетащить из адресной строки браузера). Перед скачиванием Вам будет предложено несколько вариантов для скачивания, отличающихся качеством видеоролика.



Кроме этого, через это приложение можно познакомиться с любым приложением из App Store и при желании установить на свое устройство - достаточно удобная функция. Это же касается и прослушивания/скачивания рингтонов и обоев.



Но и это еще не все. В закладке "Toolkit" есть инструменты создания своих рингтонов, организации бекапа, работы с файловой системой, стрима фотографий, управления питанием, аудио/видео конвертер, удобные менеджеры для iTunes и медиа библиотек и др.



В целом, Syncios действительно мощный многофункциональный комбайн для удобного и полноценного управления iOS-устройствами, позволяющий качественно настроить работу Вашего мобильного девайса. Скриншоты Syncios: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 457 Разработчик Anvsoft Последнее обновление 23.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Сравнение, Синхронизация - Файловые менеджеры Отзывы о программе Syncios optimizator Требует наличия iTunes, но видимо использует от него драйвера и инициализацию разрешения работать компьютеру с iOS девайсом. Музыку и фото очень легко закачать или скачать. Как на Андроиде.

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