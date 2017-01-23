Syncios для Windows

Syncios 6.0.5

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Описание Syncios 6.0.5Описание   Скачать Syncios 6.0.5СКАЧАТЬ (81,93 Мб) Скриншоты Syncios 6.0.5Скриншоты (13)   Статистика Syncios 6.0.5Статистика   Отзывы о Syncios 6.0.5Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Syncios - отличный менеджер для работы со всем содержимым Вашего iOS-устройства на компьютере. После установки программы и подключения iPhone, iPad или iPod через USB-кабель, Вы увидите довольно-таки симпатичный интерфейс, откуда и осуществляется полное управление вашим девайсом.

Тут откроются закладки для просмотра имеющихся видеороликов, фотографий и картинок, электронных книг, установленных приложений, информации о контактах, SMS-сообщениях, закладках, записей и т.д. Медиаконтект iOS-устройства может быть не только просмотрен, но также удален или экспортирован на ПК. А для приложений можно еще получить полезную информацию о размещении, занимаемом пространстве, а также сделать резервную копию.

Помимо управления содержимого iOS-девайса, в этой программе есть дополнительные полезные функции. Так, тут Вы запросто можете скачать видеоролики с таких популярных хостингов как YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak, Metacafe и Niconico. Для этого нужно перейти к закладке "Online Videos" и вставить интересующую URL-ссылку (или просто перетащить из адресной строки браузера). Перед скачиванием Вам будет предложено несколько вариантов для скачивания, отличающихся качеством видеоролика.

Кроме этого, через это приложение можно познакомиться с любым приложением из App Store и при желании установить на свое устройство - достаточно удобная функция. Это же касается и прослушивания/скачивания рингтонов и обоев.

Но и это еще не все. В закладке "Toolkit" есть инструменты создания своих рингтонов, организации бекапа, работы с файловой системой, стрима фотографий, управления питанием, аудио/видео конвертер, удобные менеджеры для iTunes и медиа библиотек и др.

В целом, Syncios действительно мощный многофункциональный комбайн для удобного и полноценного управления iOS-устройствами, позволяющий качественно настроить работу Вашего мобильного девайса.

Скриншоты Syncios:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 457
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Файловые менеджеры

Отзывы о программе Syncios

optimizator про Syncios 4.1.6 [19-11-2014]

Требует наличия iTunes, но видимо использует от него драйвера и инициализацию разрешения работать компьютеру с iOS девайсом. Музыку и фото очень легко закачать или скачать. Как на Андроиде.
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