Gilisoft Privacy Protector - отличное решение для защиты конфиденциальных данных на компьютере, которое обеспечивает надежную информационную безопасность. Это приложение позволяет скрыть выбранные файлы, папки и даже целые разделы дисков, так что никто даже не догадается о их присутствии на ПК. Также есть возможность просто защитить файлы, папки и диски от просмотра, чтения, изменения, копирования, удаления и т.д.



Если и этого не достаточно, то воспользуйтесь опцией Privat Disk - здесь можно создать собственный защищенный диск для документов, изображений, картинок и видео, доступ к которому будет только у Вас.



Помимо этого, в Gilisoft Privacy Protector реализовано еще несколько полезных дополнительных инструментов для сохранности приватной информации:

безопасное удаление данных в несколько проходов, когда даже специальное ПО не сможет восстановить файлы и директории,

очистка истории посещенных ресурсов интернета для браузера Internet Explorer (куки, кэш и т.д.),

очистка истории работы с приложениями,

очистка истории Windows (поисковые запросы, последние документы и т.д.).

Для отмены установленных ограничений потребуется войти в меню программы, что осуществляется только по паролю. Поэтому просто так изменить настройки доступа не получится, а Вы можете быть спокойны за важную информацию, что особенно актуально при общем доступе к ПК на работе или дома.



Стоит также отметить и удобный во всех отношениях интерфейс данного приложения, освоить который сможет даже тот пользователь, который ранее не сталкивался с подобными программами.