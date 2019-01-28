Скупка - учетная программа для комиссионного магазина, с помощью которой можно автоматизировать операции купли-продажи товара. Это приложение полностью настраивается под особенности работы той или иной "комиссионки" вне зависимости от вида или типа реализуемого товара - драгоценности, техника, мебель и др.

Все данные единоразово вносятся в базу, откуда легко и удобно извлекаются для редактирования. В справочниках хранятся все основные характеристики как для товара, так и клиентов (физических, юридических лиц). Также в программе есть достаточно хорошо организованная система отчетов, которая поможет проследить динамику реализации, поступающие товары, движение денежных средств и т.д.

В целом, очень удобно и информативно, что скажется как на сервисном качестве работы комиссионного магазина, так и на количественных показателях реализации.