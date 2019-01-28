Скупка для Windows

Скупка 3.0.2

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Описание Скупка 3.0.2Описание   Скачать Скупка 3.0.2СКАЧАТЬ (2,46 Мб) Скриншоты Скупка 3.0.2Скриншоты (4)   Статистика Скупка 3.0.2Статистика   Отзывы о Скупка 3.0.2Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Скупка - учетная программа для комиссионного магазина, с помощью которой можно автоматизировать операции купли-продажи товара. Это приложение полностью настраивается под особенности работы той или иной "комиссионки" вне зависимости от вида или типа реализуемого товара - драгоценности, техника, мебель и др.

Все данные единоразово вносятся в базу, откуда легко и удобно извлекаются для редактирования. В справочниках хранятся все основные характеристики как для товара, так и клиентов (физических, юридических лиц). Также в программе есть достаточно хорошо организованная система отчетов, которая поможет проследить динамику реализации, поступающие товары, движение денежных средств и т.д.

В целом, очень удобно и информативно, что скажется как на сервисном качестве работы комиссионного магазина, так и на количественных показателях реализации.

Скриншоты Скупка:

Статус программы Демо версия | Цена: 3000.00 руб.
Ограничение в работе программыне более 100 договоров
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 103
Разработчик
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Категории программыТорговля
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Отзывы о программе Скупка

Павел про Скупка 2.0.2 [28-06-2017]

День добрый.Как с вами связаться?
| 2 | Ответить

Анастасия про Скупка 1.0.0 [25-05-2015]

Сколько стоит полная версия? Работает программа самостоятельно? Без 1 С?
6 | 9 | Ответить

из города про Скупка 1.0.0 [26-12-2014]

Полезная, простая программа.
3 | | Ответить

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