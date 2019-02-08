Winaero Tweaker 0.12.1.0
Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и
Fences 3.09
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории
AquaSnap 1.23.6
AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,
Carroll 1.24
Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора
DisplayFusion 9.4.3
DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев мультимониторных систем. Кроме этого присутствует возможность управлять управлять
ObjectDock 2.1.0.0
При помощи ObjectDock вы сможете полностью заменить стандартную панель задач Windows на панель в стилеMacOS