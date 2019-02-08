Desktop Restore для Windows

Desktop Restore 1.7.1

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Описание Desktop Restore 1.7.1Описание   Скачать Desktop Restore 1.7.1СКАЧАТЬ (612 Кб) Скриншоты Desktop Restore 1.7.1Скриншоты (3)   Статистика Desktop Restore 1.7.1Статистика   Отзывы о Desktop Restore 1.7.1Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Desktop Restore - небольшое приложение для сохранения расположения иконок, папок и программ на рабочем столе Windows. Утилита отлично интегрируется в оболочку управления рабочим столом, откуда и осуществляется управление инструментом.

Утилита пригодится, если по каким-либо причинам иконки на рабочем столе меняют свое местоположение. Это бывает при изменении разрешения экрана или вследствие воздействия каких-то сторонних программ. Теперь же Вы можете просто записать в файл текущее расположение всех предметов рабочего стола и при необходимости всего в пару кликов мышки его восстановить.

Скриншоты Desktop Restore:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 745
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры
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Отзывы о программе Desktop Restore

Владимир про Desktop Restore 1.6.4 [19-10-2015]

Пользуюсь им года три. Всегда есть возможность восстановить тот порядок на рабочем столе, который я однажды навел, но который очень часть нарушается при очередной установке программ, обновлений или каком-то сбое. Утилита очень полезная!
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