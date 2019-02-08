Winaero Tweaker 0.12.1.0

Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и

Fences 3.09

Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории

AquaSnap 1.23.6

AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,