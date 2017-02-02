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Split Pic для iOS

Split Pic 5.8.9 для iPhone, iPad

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Описание Split Pic 5.8.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать Split Pic 5.8.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (119 Мб) Скриншоты Split Pic 5.8.9 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Split Pic 5.8.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Split Pic 5.8.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Split Pic - приложение для всех любителей поэкспериментировать со своими фотоснимками, объединяя их в некое подобие коллажа, более известное как разделенное фото. Для начала Вам предложат выбрать один из готовых шаблонов размещения картинок в проекте, куда Вы будете вкладывать свои изображения с устройства или непосредственно из камеры.

Далее есть некоторые элементы редактирования фотоснимков, можно сдвигать их границы, использовать размытие для придания натуральности изображению, а также готовые декоративные цветовые подборки. В целом, Split Pic позволит создать интересные и оригинальные проекты, которые сразу же могут быть выложены в социальных сетях или отправлены другу по электронной почте.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Split Pic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 280
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Split Pic

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