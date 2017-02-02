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5 Split Pic - приложение для всех любителей поэкспериментировать со своими фотоснимками, объединяя их в некое подобие коллажа, более известное как разделенное фото. Для начала Вам предложат выбрать один из готовых шаблонов размещения картинок в проекте, куда Вы будете вкладывать свои изображения с устройства или непосредственно из камеры.



Далее есть некоторые элементы редактирования фотоснимков, можно сдвигать их границы, использовать размытие для придания натуральности изображению, а также готовые декоративные цветовые подборки. В целом, Split Pic позволит создать интересные и оригинальные проекты, которые сразу же могут быть выложены в социальных сетях или отправлены другу по электронной почте. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app