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5 Gilisoft SlideShow Movie Creator - как видно из названия, это приложение поможет сделать слайдшоу из Ваших фотографий и картинок, сохранив весь проект в едином видеофайле. Отличительной особенностью этой программы является простой и понятный интерфейс с массой интересных фишек, где весь процесс создания слайдшоу разделен на отдельные этапы. Сначала добавьте нужные фотографии: поддерживаются форматы jpg, jpeg, bmp, png, tif, tiff, webp, tga, wdp, hdp, jxr, pef, dng, crw, nef, cr2, mrw, rw2, orf, x3f, arw, kdc, nrw, dcr, sr2, raf. Если нужно, измените порядок расположения, поверните их, добавьте надписи, определите время показа слайда, эффект перехода и т.д. При желании можно применить одну из готовых тематических рамок, которые наложатся на каждый снимок.



Чтобы просмотр слайдшоу был интереснее обязательно добавьте музыкальное сопровождение. Это может быть любой аудио файл на ПК (mp3, wav, wma, ogg, flac, m4a, а также и видео файлы, откуда извлекаются аудиодорожки) или же запишите непосредственно при создании слайдшоу звуковой комментарий через микрофон. Для придания Вашей работе профессионального оформления вначале и/или вконце слайдов поместите обложки: картинки с произвольными надписями или целые видеоблоки.



Ну а дальше просто экспортируете проект в видеофайл, по окончании которого получите готовый к "употреблению" продукт. Кстати, на выходе Вы сами определяете формат видео - AVI, DVD, MPEG, MP4, WMV, 3GP, MOV, FLV и др. Тут же можно и оптимизировать ролик для просмотра на мобильных устройствах разных производителей. В общем, с Gilisoft SlideShow Movie Creator Вы создадите качественные и красивые слайдшоу, чтобы потом с удовольствием насладиться просмотром важного в Вашей жизни события, путешествия, мероприятия и т.д.