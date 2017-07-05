Gilisoft SlideShow Movie Creator для Windows

Gilisoft SlideShow Movie Creator 9.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Gilisoft SlideShow Movie Creator 9.0.0Описание   Скачать Gilisoft SlideShow Movie Creator 9.0.0СКАЧАТЬ (25,76 Мб) Скриншоты Gilisoft SlideShow Movie Creator 9.0.0Скриншоты (7)   Статистика Gilisoft SlideShow Movie Creator 9.0.0Статистика   Отзывы о Gilisoft SlideShow Movie Creator 9.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gilisoft SlideShow Movie Creator - как видно из названия, это приложение поможет сделать слайдшоу из Ваших фотографий и картинок, сохранив весь проект в едином видеофайле. Отличительной особенностью этой программы является простой и понятный интерфейс с массой интересных фишек, где весь процесс создания слайдшоу разделен на отдельные этапы. Сначала добавьте нужные фотографии: поддерживаются форматы jpg, jpeg, bmp, png, tif, tiff, webp, tga, wdp, hdp, jxr, pef, dng, crw, nef, cr2, mrw, rw2, orf, x3f, arw, kdc, nrw, dcr, sr2, raf. Если нужно, измените порядок расположения, поверните их, добавьте надписи, определите время показа слайда, эффект перехода и т.д. При желании можно применить одну из готовых тематических рамок, которые наложатся на каждый снимок.

Чтобы просмотр слайдшоу был интереснее обязательно добавьте музыкальное сопровождение. Это может быть любой аудио файл на ПК (mp3, wav, wma, ogg, flac, m4a, а также и видео файлы, откуда извлекаются аудиодорожки) или же запишите непосредственно при создании слайдшоу звуковой комментарий через микрофон. Для придания Вашей работе профессионального оформления вначале и/или вконце слайдов поместите обложки: картинки с произвольными надписями или целые видеоблоки.

Ну а дальше просто экспортируете проект в видеофайл, по окончании которого получите готовый к "употреблению" продукт. Кстати, на выходе Вы сами определяете формат видео - AVI, DVD, MPEG, MP4, WMV, 3GP, MOV, FLV и др. Тут же можно и оптимизировать ролик для просмотра на мобильных устройствах разных производителей. В общем, с Gilisoft SlideShow Movie Creator Вы создадите качественные и красивые слайдшоу, чтобы потом с удовольствием насладиться просмотром важного в Вашей жизни события, путешествия, мероприятия и т.д.

Скриншоты Gilisoft SlideShow Movie Creator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыводяной знак на готовом видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 009
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

DjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает просмотр в одно- и двухстраничном режимах, индексы страниц и содержание,

XnView 2.40

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное

WinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все необходимые для этого инструменты, как например вкладки для открытых

FastStone Image Viewer 6.2

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

Free DWG Viewer 16.2.0.172

Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так

Paint.NET 4.0.16

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

скачать Adguard

Отзывы о программе Gilisoft SlideShow Movie Creator

Admin

Отзывов о программе Gilisoft SlideShow Movie Creator 9.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 