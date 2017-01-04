Программы для Windows » Система » Мониторинг » Webroot System Analyzer 9.0.14.58
Скачать Яндекс.Браузер
Webroot System Analyzer для Windows

Webroot System Analyzer 9.0.14.58

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Webroot System Analyzer 9.0.14.58Описание   Скачать Webroot System Analyzer 9.0.14.58СКАЧАТЬ (966 Кб) Скриншоты Webroot System Analyzer 9.0.14.58Скриншоты (4)   Статистика Webroot System Analyzer 9.0.14.58Статистика   Отзывы о Webroot System Analyzer 9.0.14.58Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Webroot System Analyzer - небольшая бесплатная утилита для быстрой и точной диагностики системы. Позволяет выявить проблемы и предоставляет полный отчет об оборудовании, операционной системе и установленных приложениях на ПК. Приложение помогает сэкономить время и быстро выявить причину необычного поведения системы. Не требует установки.

Возможности Webroot System Analyzer:

  • Проверяет наличие установленных антивирусных программ в системе.
  • Поверяет состояние анти-фишинг фильтра в Internet Explorer (включен или выключен).
  • Проверяет наличие активного вредоносного ПО в критических областях системы.
  • Поверяет состояние сетевой защиты системы - наличие активного фаервола.
  • Проверяет наличие последних обновлений ОС Windows.
  • Поверяет состояние автоматического обновления ОС Windows (включено или выключено).
  • Поверяет количество временных файлов в системе.
  • Поверяет возможность системы загружаться без сбоев.
  • Поверяет правильность работы всех подключенных устройств.
  • Поверяет соответствие оборудования техническим требованиям ОС и запущенных программ.
  • Проверяет наличие свободного дискового пространства для нормальной работы системы.
  • Поверяет степень фрагментации файлов на локальных жестких дисках.
  • Поверяет тип используемого процессора.
  • Поверяет разрешение и глубина цветов экрана.
Скриншоты Webroot System Analyzer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 269
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг

Отзывы о программе Webroot System Analyzer

Admin

Отзывов о программе Webroot System Analyzer 9.0.14.58 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

RoboForm

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

Weather Watcher Live

CheMax

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

Free Download Manager

 
 