Webroot System Analyzer 9.0.14.58 Описание СКАЧАТЬ ( 966 Кб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.33 из 5

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5 Webroot System Analyzer - небольшая бесплатная утилита для быстрой и точной диагностики системы. Позволяет выявить проблемы и предоставляет полный отчет об оборудовании, операционной системе и установленных приложениях на ПК. Приложение помогает сэкономить время и быстро выявить причину необычного поведения системы. Не требует установки. Возможности Webroot System Analyzer: Проверяет наличие установленных антивирусных программ в системе.

Поверяет состояние анти-фишинг фильтра в Internet Explorer (включен или выключен).

Проверяет наличие активного вредоносного ПО в критических областях системы.

Поверяет состояние сетевой защиты системы - наличие активного фаервола.

Проверяет наличие последних обновлений ОС Windows.

Поверяет состояние автоматического обновления ОС Windows (включено или выключено).

Поверяет количество временных файлов в системе.

Поверяет возможность системы загружаться без сбоев.

Поверяет правильность работы всех подключенных устройств.

Поверяет соответствие оборудования техническим требованиям ОС и запущенных программ.

Проверяет наличие свободного дискового пространства для нормальной работы системы.

Поверяет степень фрагментации файлов на локальных жестких дисках.

Поверяет тип используемого процессора.

Поверяет разрешение и глубина цветов экрана. Скриншоты Webroot System Analyzer: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 3 / 1 269 Разработчик Webroot Software Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг Отзывы о программе Webroot System Analyzer Admin Отзывов о программе Webroot System Analyzer 9.0.14.58 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости