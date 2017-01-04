Webroot System Analyzer - небольшая бесплатная утилита для быстрой и точной диагностики системы. Позволяет выявить проблемы и предоставляет полный отчет об оборудовании, операционной системе и установленных приложениях на ПК. Приложение помогает сэкономить время и быстро выявить причину необычного поведения системы. Не требует установки.
Возможности Webroot System Analyzer:
- Проверяет наличие установленных антивирусных программ в системе.
- Поверяет состояние анти-фишинг фильтра в Internet Explorer (включен или выключен).
- Проверяет наличие активного вредоносного ПО в критических областях системы.
- Поверяет состояние сетевой защиты системы - наличие активного фаервола.
- Проверяет наличие последних обновлений ОС Windows.
- Поверяет состояние автоматического обновления ОС Windows (включено или выключено).
- Поверяет количество временных файлов в системе.
- Поверяет возможность системы загружаться без сбоев.
- Поверяет правильность работы всех подключенных устройств.
- Поверяет соответствие оборудования техническим требованиям ОС и запущенных программ.
- Проверяет наличие свободного дискового пространства для нормальной работы системы.
- Поверяет степень фрагментации файлов на локальных жестких дисках.
- Поверяет тип используемого процессора.
- Поверяет разрешение и глубина цветов экрана.