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Счетчик Калорий для Android

Счетчик Калорий 4.7.0.0.15 для Android

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Описание Счетчик Калорий 4.7.0.0.15 для AndroidОписание   Скачать Счетчик Калорий 4.7.0.0.15 для AndroidСКАЧАТЬ (11,01 Мб) Скриншоты Счетчик Калорий 4.7.0.0.15 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Счетчик Калорий 4.7.0.0.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Счетчик Калорий 4.7.0.0.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Счетчик Калорий - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю следить за своим весом и контролировать состояние здоровья. Программа предоставляет массу информации о калорийности и составе как отдельных продуктов, так и готовых блюд. Кроме этого присутствует встроенный сканер штрих-кодов, пищевой дневник и дневник упражнений, диетический календарь, журнал прогресса и др.

Перед началом использования приложения необходимо указать личные данные (рост, пол, возраст, образ жизни) и предполагаемое направление изменения массы тела (сохранение, снижение или набор веса), после чего Счетчик Калорий вычислит требуемую индивидуальную суточную норму калорий.

Что нового в Счетчик Калорий 4.7.0.0.15 для Android?
  • Удаляйте данные взвешивания.
  • Редактируйте данные взвешивания.
  • Изменяйте дату начала вашей диеты.
  • Вращайте телефон, чтобы увидеть полную историческую диаграмму вашего веса.
Скриншоты Счетчик Калорий:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 687
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
 Программа Счетчик Калорий отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Счетчик Калорий

Admin

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