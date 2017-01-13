Счетчик Калорий - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю следить за своим весом и контролировать состояние здоровья. Программа предоставляет массу информации о калорийности и составе как отдельных продуктов, так и готовых блюд. Кроме этого присутствует встроенный сканер штрих-кодов, пищевой дневник и дневник упражнений, диетический календарь, журнал прогресса и др.

Перед началом использования приложения необходимо указать личные данные (рост, пол, возраст, образ жизни) и предполагаемое направление изменения массы тела (сохранение, снижение или набор веса), после чего Счетчик Калорий вычислит требуемую индивидуальную суточную норму калорий.