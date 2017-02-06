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Call of Duty Heroes для iOS

Call of Duty Heroes 3.2.0 для iPhone, iPad

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Описание Call of Duty Heroes 3.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Call of Duty Heroes 3.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (167 Мб) Скриншоты Call of Duty Heroes 3.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Call of Duty Heroes 3.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Call of Duty Heroes 3.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Call of Duty Heroes - стратегическая игра по мотивам легендарной серии шутера Call of Duty. Однако здесь Ваша задача несколько иная. Для начала Вы получите маленькую и не обустроенную базу, которую надо укрепить, увеличить, отстроить и т.д. Для этого понадобятся некоторые ресурсы, получить которые сможете выполняя определенные миссии. Также не забывайте, что и на Вашу обитель будут нападать противники, сила которых с каждым разом возрастает.

В Call of Duty Heroes Вы встретитесь с полюбившимися героями саги Call of Duty: Майк Харпер, Джон Мактэвиш, сержант Уолкрофт, капитан Джон Прайс и спецназовец Юрий. Каждый персонаж имеет свои особенности и индивидуальные характеристики, которые пригодятся при выполнении заданий.

Стоит отметить качественно выполненный графический интерфейс и удобное управление с массой подсказок и полезных советов для достижения поставленных целей. В общем, Call of Duty Heroes получилась интересной и увлекательной игрой, сочетая в себе классические элементы стратегии и шутера.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Call of Duty Heroes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 388
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Экшен и 3D

Отзывы о программе Call of Duty Heroes

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