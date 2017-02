Call of Duty Heroes 3.2.0 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 167 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Call of Duty Heroes - стратегическая игра по мотивам легендарной серии шутера Call of Duty. Однако здесь Ваша задача несколько иная. Для начала Вы получите маленькую и не обустроенную базу, которую надо укрепить, увеличить, отстроить и т.д. Для этого понадобятся некоторые ресурсы, получить которые сможете выполняя определенные миссии. Также не забывайте, что и на Вашу обитель будут нападать противники, сила которых с каждым разом возрастает.



В Call of Duty Heroes Вы встретитесь с полюбившимися героями саги Call of Duty: Майк Харпер, Джон Мактэвиш, сержант Уолкрофт, капитан Джон Прайс и спецназовец Юрий. Каждый персонаж имеет свои особенности и индивидуальные характеристики, которые пригодятся при выполнении заданий.



Стоит отметить качественно выполненный графический интерфейс и удобное управление с массой подсказок и полезных советов для достижения поставленных целей. В общем, Call of Duty Heroes получилась интересной и увлекательной игрой, сочетая в себе классические элементы стратегии и шутера. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

