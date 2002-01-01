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5 Flipboard отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних событий в мире. Здесь доступны интересные темы и статьи, видео- и фото-информация, которой Вы также можете делиться с другими людьми. Выберите интересные Вам темы, создав тем самым личный журнал, наполняемый самыми популярными и авторитетными новостными изданиями (РБК, Ведомости, Коммерсантъ и др.). Кроме того, если подключите Flipboard к своему аккаунту в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn), то сможете прямо в приложении знакомиться с последними сообщениями друзей.



Основные возможности Flipboard: Коллекция статей в собственном журнале - нажмите на "+" в любой статье и собирайте любимые заметки, изображения и видео.

Возможность управления журналами на https://editor.flipboard.com/.

Более 100 статей, подобранных редакцией, в том числе журналы и блоги, которые невозможно пропустить, великолепные фотографии и специальные курируемые разделы, посвященные новостям дня и другим темам.

Добавление контента из сети в журналы Flipboard через share.flipboard.com. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Flipboard для Android