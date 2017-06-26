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avast! Online Security для Windows

avast! Online Security 12.0.222 для Google Chrome

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Описание avast! Online Security 12.0.222 для Google ChromeОписание   Скачать avast! Online Security 12.0.222 для Google ChromeСКАЧАТЬ (711 Кб) Скриншоты avast! Online Security 12.0.222 для Google ChromeСкриншоты (4)   Статистика avast! Online Security 12.0.222 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о avast! Online Security 12.0.222 для Google ChromeОтзывы (1)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Avast Online Security - защита для браузера Google Chrome от разработчиков Avast. С помощью Модуля Защиты браузера и Сканера веб-репутации от Avast вы сможете наслаждаться просмотром интернет-страниц, не тревожась о безопасности.

Особенности Avast Online Security:

  • Собирает данные о фишинговых сайтах и предупреждает вас при попытке перехода на такой сайт.
  • Предоставляет вам доступ к базе данных веб-репутации Avast, ежесекундно пополняемой данными от более чем 220 млн пользователей.
  • Отображает рейтинг страницы рядом со ссылкой на нее в списке результатов поиска.
  • Предупреждает вас при попытке перейти на интернет-страницу с плохой репутацией.
  • Позволяет вам дать оценку сайту, помочь другим и сделать работу в интернете еще безопаснее.
  • Автоматически перенаправляет вас на требуемый сайт в случае опечатки в URL-адресе (например, llego.com --> lego.com).
  • Переключает вас в виртуальный кабинет SafeZone, когда вы переходите на сайт, требующий введения конфиденциальных данных.
  • Блокирует навязчивые всплывающие окна, защищает от отслеживания вашей деятельности в сети.
Скриншоты avast! Online Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 025
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Защита данных - Мониторинг, Анализ
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Отзывы о программе avast! Online Security

zx про avast! Online Security 10.0.2502.149 для Google Chrome [30-09-2015]

Очень помогает в Chromium. Заметно ускоряет серфинг и открытие "тяжелых" веб-страничек. Нету блокировки по выбору, но это не смертельно, т.к. ее делаю с помощью "пипетки" uBlock.
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