Программы для Windows » Интернет » Менеджеры закладок » TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google Chrome
TabMark NewTab Speed Dial Extension для Windows

TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google Chrome

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google ChromeОписание   Скачать TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,24 Мб) Скриншоты TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google ChromeСкриншоты (3)   Статистика TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google ChromeОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TabMark - NewTab Speed Dial Extension - расширение для Google Chrome для альтернативной замены стандартной страницы Speed Dial на настраиваемую собственную вкладку с быстрым доступом к наиболее посещаемым страницам и закладкам.

Возможности расширения:

  • Кнопка для быстрого доступа к установленным Chrome приложениям.
  • Поддержка панелей поиска  Amazon, Bing, Yahoo, спросите, Google, Wikipedia.
  • Возможность выбора фоновых изображений и пользовательских настроек.
  • Создание специальных вкладок.
  • Автоматическое добавление логотипов для наиболее популярных веб-сайтов.
  • Возможность выбора нестандартных размеров dials.
Скриншоты TabMark NewTab Speed Dial Extension:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закладок - Утилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры закладок"
 

Speed Dial 23.0.1 для Mozilla Firefox

Speed Dial - отличное дополнение к браузеру Firefox для организации стартовой страницы обозревателя, чтобы иметь возможность быстрого доступа к любимым и наиболее

ВКонтакте Онлайн 2.3.1

ВКонтакте Онлайн - бесплатная и удобная в использовании программа для популярного сайта ВКонтакте.ру, которая позволяет в любой момент узнать, кто из интересных вам

Linkman 8.99.11 Lite

Linkman - функциональная утилита для управления закладками в наиболее популярных браузерах (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome и Opera), позволяя

Fast Dial 4.12 для Mozilla Firefox

Fast Dial - расширение для браузера Firefox, позволяющее создавать визуальные закладки при открытии новой вкладки обозревателя

Evernote 6.11.2.7027

Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился

Total Collector 3.10.0

Total Collector - бесплатная программа для хранения ссылок на интернет-страницы, а также информации о контактах. Позволяет хранить адреса сайтов, пароли,

скачать Adguard

Отзывы о программе TabMark NewTab Speed Dial Extension

Admin

Отзывов о программе TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google Chrome пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 