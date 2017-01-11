Candy Crush Soda Saga – в этой игре необходимо собирать комбинации из мармелада, конфет и других сладостей, что бы убрать их и с игрового поля.

Особенности игры:

Большое количество уровней со сладкой газировкой.

Перемешайте леденцы и газировку что бы спасти сладких мишек.

Комбинация зеленой газировки и леденцов превращает их в мармеладных рыбок.

Комбинация из 7 леденцов создает особый окрашивающий леденец.

8-й фиолетовый леденец при сочетании дает потрясающий мгновенный эффект.

Аппетитная головоломка поможет провести время с положительными эмоциями и потребует от вас полной концентрации для прохождения всех уровней.