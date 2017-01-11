Candy Crush Soda Saga – в этой игре необходимо собирать комбинации из мармелада, конфет и других сладостей, что бы убрать их и с игрового поля.
Особенности игры:
- Большое количество уровней со сладкой газировкой.
- Перемешайте леденцы и газировку что бы спасти сладких мишек.
- Комбинация зеленой газировки и леденцов превращает их в мармеладных рыбок.
- Комбинация из 7 леденцов создает особый окрашивающий леденец.
- 8-й фиолетовый леденец при сочетании дает потрясающий мгновенный эффект.
Аппетитная головоломка поможет провести время с положительными эмоциями и потребует от вас полной концентрации для прохождения всех уровней.