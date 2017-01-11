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Candy Crush Soda Saga для Android

Candy Crush Soda Saga 1.80.6 для Android

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Описание Candy Crush Soda Saga 1.80.6 для AndroidОписание   Скачать Candy Crush Soda Saga 1.80.6 для AndroidСКАЧАТЬ (82,17 Мб) Скриншоты Candy Crush Soda Saga 1.80.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Candy Crush Soda Saga 1.80.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Candy Crush Soda Saga 1.80.6 для AndroidОтзывы (0)  
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3.57 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.57 из 5
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Candy Crush Soda Saga – в этой игре необходимо собирать комбинации из мармелада, конфет и других сладостей, что бы убрать их и с игрового поля.

Особенности игры:

  • Большое количество уровней со сладкой газировкой.
  • Перемешайте леденцы и газировку что бы спасти сладких мишек.
  • Комбинация зеленой газировки и леденцов превращает их в мармеладных рыбок.
  • Комбинация из 7 леденцов создает особый окрашивающий леденец.
  • 8-й фиолетовый леденец при сочетании дает потрясающий мгновенный эффект.

Аппетитная головоломка поможет провести время с положительными эмоциями и потребует от вас полной концентрации для прохождения всех уровней. 

Что нового в Candy Crush Soda Saga 1.80.6 для Android?
  • Погрузитесь с головой в мир газировки в наших новых шипучих эпизодах.
  • Госпожа Сахарное Рыльце выпила слишком много сладкого чаю и беспрестанно твердит: «ПРЕЛЕСТНО!».
  • Мастер Заварник проводит традиционную чайную церемонию. Выпейте вместе с Кимми сладкого чаю с пирожным.
Скриншоты Candy Crush Soda Saga:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 357
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Candy Crush Soda Saga

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