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Magic Piano by Smule для Android

Magic Piano by Smule 2.7.3 для Android

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Описание Magic Piano by Smule 2.7.3 для AndroidОписание   Скачать Magic Piano by Smule 2.7.3 для AndroidСКАЧАТЬ (31,76 Мб) Скриншоты Magic Piano by Smule 2.7.3 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Magic Piano by Smule 2.7.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Magic Piano by Smule 2.7.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Magic Piano by Smule – играйте на пианино известные мелодии от Бруно Марса до Моцарта. Наслаждайтесь качественным звуком и получайте удовольствие от проигрывания ваших любимых мелодий.

Играть на пианино довольно просто – следуйте за подсказками-светлячками и у вас получится правильная мелодия. Присутствует большая коллекция песен в таких жанрах: POP (All of Me - John Legend, On Top of the World - Imagine Dragons,  Safe and Sound - Capital Cities, Counting Stars - One Republic, Moves Like Jagger - Maroon 5 и д.р), ROCK (Eye of the Tiger – Survivor, Rock You Like a Hurricane – Scorpions, Bring Me to Life – Evanescence и д.р), CLASSICAL (The Magic Flute – Mozart, Moonlight Sonata – Beethoven), MOVIES AND MUSICALS (Phantom of the Opera, Jurassic Park Theme), R&B (I Believe I Can Fly - R. Kelly, Hero - Mariah Carey, Respect - Aretha Franklin). 

Что нового в Magic Piano by Smule 2.7.3 для Android?
  • Улучшенные рекомендации.
  • В рекомендуемых песнях теперь будут представлены те типы композиций, которые вам нравится исполнять.
  • Популярные песни.
  • Раздел с самыми популярными песнями теперь уникален для вашей страны.
Скриншоты Magic Piano by Smule:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы

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