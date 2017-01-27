Все Сканворды 1.2.4c для Android Описание СКАЧАТЬ ( 7,96 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.00 из 5

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5 Все Сканворды - большой онлайн-архив журналов для любителей кроссвордов, сканвордов и других головоломок. В этом электронном киоске у вас есть возможность приобрести или скачать с рекламой необходимый журнал. Удобный фильтр поможет вам быстро отсортировать понравившиеся серии, в которых можно будет быстро сориентироваться. Следите за обновлениями, так как планируется добавить новые серии сканвордов и кроссвордов от издательского дома «Бурда». Открывайте вкладку «Рейтинг» и узнаете, кто из игроков наиболее преуспел в разгадывании головоломок. Кто знает, может именно вы станете самым уважаемым профессионалам в сфере разгадывания кроссвордов. Что нового в Все Сканворды 1.2.4c для Android?

Изменен вид турнирой таблицы в чемпионатах. Добавлено больше информации.

Добавлена разблокировка сразу за видео рекламу.

Ошибка с доабвлением монет во время плохого соединения.

Работа над безопасностью покупок.

Исправлена куча мелких ошибок. Скриншоты Все Сканворды: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 3 890 Разработчик AK Software Последнее обновление 27.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Головоломки - Логические Отзывы о программе Все Сканворды Admin Отзывов о программе Все Сканворды 1.2.4c для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости