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Все Сканворды для Android

Все Сканворды 1.2.4c для Android

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Описание Все Сканворды 1.2.4c для AndroidОписание   Скачать Все Сканворды 1.2.4c для AndroidСКАЧАТЬ (7,96 Мб) Скриншоты Все Сканворды 1.2.4c для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Все Сканворды 1.2.4c для AndroidСтатистика   Отзывы о Все Сканворды 1.2.4c для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Все Сканворды  - большой онлайн-архив журналов для любителей кроссвордов, сканвордов и других головоломок.

В этом электронном киоске у вас есть возможность приобрести или скачать с рекламой необходимый журнал. Удобный фильтр поможет вам быстро отсортировать понравившиеся серии, в которых можно будет быстро сориентироваться. Следите за обновлениями, так как планируется добавить новые серии сканвордов и кроссвордов от издательского дома «Бурда». Открывайте вкладку «Рейтинг» и узнаете, кто из игроков наиболее преуспел в разгадывании головоломок. Кто знает, может именно вы станете самым уважаемым профессионалам в сфере разгадывания кроссвордов.

Что нового в Все Сканворды 1.2.4c для Android?
  • Изменен вид турнирой таблицы в чемпионатах. Добавлено больше информации.
  • Добавлена разблокировка сразу за видео рекламу.
  • Ошибка с доабвлением монет во время плохого соединения.
  • Работа над безопасностью покупок.
  • Исправлена куча мелких ошибок.
    Скриншоты Все Сканворды:

    Статус программы Бесплатная
    ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
    Интерфейс Русский
    Закачек (сегодня/всего)5 / 3 890
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыГоловоломки - Логические

    Отзывы о программе Все Сканворды

    Admin

    Отзывов о программе Все Сканворды 1.2.4c для Android пока нет, можете добавить...

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