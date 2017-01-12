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Дедушка и зомби для Windows Phone

Дедушка и зомби 2.0.0.0

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Описание Дедушка и зомби 2.0.0.0Описание   Скачать Дедушка и зомби 2.0.0.0СКАЧАТЬ (85,43 Мб) Скриншоты Дедушка и зомби 2.0.0.0Скриншоты (5)   Статистика Дедушка и зомби 2.0.0.0Статистика   Отзывы о Дедушка и зомби 2.0.0.0Отзывы (0)  
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Дедушка и зомби — помогите старому деду в инвалидном кресле пробраться через орды зомби в лабиринтах, попутно собирая конфеты. Каждый раз толкая его кресло оно должно остановиться у какой-то преграды. Будет неплохо, если это не будет ходячий мертвец. Совсем хорошо будет, если вы приедете к заветному лифту с полным набором конфет. И совсем отлично, если вы потратите как можно меньше времени и сделаете минимум ходов.

Всего в игре больше сотни уровней в различных локациях (которые отличаются своим оформлением). Разные мертвяки так же ведут себя по-разному.

Скриншоты Дедушка и зомби:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 148
Разработчик
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Категории программыГоловоломки - Логические

Отзывы о программе Дедушка и зомби

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