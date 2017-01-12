Дедушка и зомби — помогите старому деду в инвалидном кресле пробраться через орды зомби в лабиринтах, попутно собирая конфеты. Каждый раз толкая его кресло оно должно остановиться у какой-то преграды. Будет неплохо, если это не будет ходячий мертвец. Совсем хорошо будет, если вы приедете к заветному лифту с полным набором конфет. И совсем отлично, если вы потратите как можно меньше времени и сделаете минимум ходов.

Всего в игре больше сотни уровней в различных локациях (которые отличаются своим оформлением). Разные мертвяки так же ведут себя по-разному.