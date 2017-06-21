iDrive для Windows

iDrive Basic 6.7.0.1

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Описание iDrive Basic 6.7.0.1Описание   Скачать iDrive Basic 6.7.0.1СКАЧАТЬ (21,82 Мб) Скриншоты iDrive Basic 6.7.0.1Скриншоты (8)   Статистика iDrive Basic 6.7.0.1Статистика   Отзывы о iDrive Basic 6.7.0.1Отзывы (0)  
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iDrive - это сервис облачного хранения данных, который предназначен для создания и восстановления резервных копий важных файлов и папок. Перед использование приложения необходимо будет пройти простую регистрацию, указав свое имя и адрес электронной почты, а также придумав пароль к своей учетной записи.

Русской локализации в iDrive нет, но все достаточно просто и понятно. В левой части Вы увидите основные модули для работы: Backup (создание резервной копии на серверах разработчика), Restore (восстановление), Scheduler (планировщик), Sync (синхронизация), Local Backup (резервные копии на Ваш жесткий или съемный диск).

Выбрав важные для вас данные, запустите создание резервной копии. Когда понадобится восстановить информацию, Вы просто заходите в соответствующую закладку и выбираете все что нужно вернуть.

Расписание удобно для автоматизации процесса резервирования - Вам не придется помнить о регулярном бекапе, iDrive все сделает самостоятельно по установленному планировщику. Таким образом, на облаке всегда хранятся только самые актуальные данные.

В качестве дополнительного инструмента, в iDrive резервные копии можно создавать не только в хранилище, но и на других съемных и жестких носителях - процесс организации бекапа ничем не отличается от облачного сервиса, только тут Вы сами определяете место хранения резерва.

Стоит отметить, что сервис iDrive шифрует передачу данных на облако 128-битным ключом SSL, а сами данные зашифрованы методом AES 256-bit. Бесплатно Вы можете распоряжаться до 5 Гб онлайн пространства.

Что нового в iDrive Basic 6.7.0.1?
  • Улучшена настройка управления ПК
  • Исправлены некоторые ошибки
Скриншоты iDrive:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 123
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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