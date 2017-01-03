Privacy Eraser 4.20.0.2244 Описание СКАЧАТЬ ( 4,7 Мб) Скриншоты (12) Статистика Отзывы (8) Оцените программу!

4.71 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 4.71 из 5

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5 Privacy Eraser - простой и удобный инструмент для очистки системы от мусорных файлов и реестра от ненужных записей. Позволяет уничтожить следы работы с web-сайтами, локальными документами, программами и т.п. Содержит более 200 специальных дополнений, позволяющих распознавать мусорную информацию. Ускоряет интернет-серфинг, повышает производительность и стабильность вашего ПК. Гибкая, настраиваемая и открытая архитектура подключаемых модулей позволяет настроить очистку системы "под себя". Особенности программы: Очистка системы с дополнительными возможностями: очистка и перезагрузка, очистка и выключение, просто очистка.

Автоматическая чистка по расписанию.

Автоматически определяет спектр доступных интернет каналов и проводит полноценную зачистку конфиденциальной информации. Позволяет не только удалить данные о посещении тех или иных страниц, но также защитить пользователя от несанкционированного доступа к личному аккаунту.

Поддержка всех популярных браузеров: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari и Opera.

Удаляет историю просмотренных сайтов, очищает кэш памяти браузера, cookies файлы, подчищает мусор в разных директориях, которые отводятся под временные Интернет файлы, очищается корзина и т.п.

Поддерживает все современные форматы и сетевые протоколы.

Поддержка плагинов для расширения возможностей очистки.

Содержит инструменты для удаления программ, безопасное удаление файлов, менеджер автозагрузки, поддерживает функцию зачистки (стирания) дисков.

Выдает подробную информацию о каждом рабочем процессе. Что нового в Privacy Eraser 4.20.0.2244?

Исправления небольших ошибок Скриншоты Privacy Eraser: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 4 375 Разработчик Cybertron Software Последнее обновление 03.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Очистка диска Отзывы о программе Privacy Eraser Andron После очистки Privacy Eraser CCleaner обнаруживает 1Мв под удаление; после очистки CCleaner Privacy Eraser обнаруживает более 12Мв.Вот такая разница и статистика.

| | Ответить LEXER Отличная программа, явный конкурент Ccleaner, пользуюсь с первой версии и проблем не замечал,если программа добавляется в автозагрузку то снимите галочку в настройках,но можно и оставить если Вам необходима функция отслеживания аналогичная ccleaner.

| | Ответить LEXER Программу проверил,не не каких принудительных добавлений в автозагрузку,в настройках снимите галочки с автозагрузки. Удаляется она легко и без специальных программ.В целом программа хорошая.

| | Ответить Алексей Первый раз встретился с такой прогой. Удаляю ее из автозапуска, после перезагрузки она опять прописывается. Пытаюсь удалить через "пуск" "панель инструментов" - ее там нет. Пытаюсь удалить через спец. проги типа revo uninstaller или iobit uninstaller - они ее тоже не видят!!!??? Так то вот....

| 5 | Ответить fant78 Отличная программа!!!

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