DU Speed Booster (Cleaner) - одно из лучших в своем роде приложений, которое включает в себя ряд инструментов для эффективной очистки, оптимизации и ускорения устройств на базе Android. С помощью DU Speed Booster можно останавливать выбранные приложения, освобождая тем самым дополнительные мегабайты оперативной памяти, вручную изменять список автозагрузки, осуществлять очистку памяти, системного кэша и удалять различный скопившийся мусор.

Присутствует диспетчер приложений, инструмент для проверки скорости интернета (как мобильного, так и Wi-Fi), имеется возможность сканировать устройство на наличие apk-файлов, а также интегрирован модуль, позволяющий ускорить игры и некоторые приложения до 30 %. Кроме этого в состав приложения входит антивирусный сканер и диспетчер разрешений, в котором можно контролировать доступ установленных приложений к списку контактов, SMS, службам геолокации, журналу вызовов, встроенной камере, учетным записям и т.д.