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DU Speed Booster для Android

DU Speed Booster 2.9.9.7 для Android

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Описание DU Speed Booster 2.9.9.7 для AndroidОписание   Скачать DU Speed Booster 2.9.9.7 для AndroidСКАЧАТЬ (12,08 Мб) Скриншоты DU Speed Booster 2.9.9.7 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика DU Speed Booster 2.9.9.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о DU Speed Booster 2.9.9.7 для AndroidОтзывы (7)  
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4.63 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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DU Speed Booster (Cleaner) - одно из лучших в своем роде приложений, которое включает в себя ряд инструментов для эффективной очистки, оптимизации и ускорения устройств на базе Android. С помощью DU Speed Booster можно останавливать выбранные приложения, освобождая тем самым дополнительные мегабайты оперативной памяти, вручную изменять список автозагрузки, осуществлять очистку памяти, системного кэша и удалять различный скопившийся мусор.

Присутствует диспетчер приложений, инструмент для проверки скорости интернета (как мобильного, так и Wi-Fi), имеется возможность сканировать устройство на наличие apk-файлов, а также интегрирован модуль, позволяющий ускорить игры и некоторые приложения до 30 %. Кроме этого в состав приложения входит антивирусный сканер и диспетчер разрешений, в котором можно контролировать доступ установленных приложений к списку контактов, SMS, службам геолокации, журналу вызовов, встроенной камере, учетным записям и т.д.

Скриншоты DU Speed Booster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 936
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи - Системный реестр
 Программа DU Speed Booster отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе DU Speed Booster

пашка про DU Speed Booster 2.9.8.8.2 для Android [10-06-2016]

прога полный отстой!!! .нихрена не чистит,не улучшает,а тока энергию жрёт.скотина!да ещё и хрен удалишь,прицепилась как зараза!
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Сергей про DU Speed Booster 2.8.2 для Android [06-01-2016]

А зачем вам в пороге украинский? Русский забыли? Если нет русского я лично читаю на английском, французском и немецком. Украинский как то в программе нафиг не упёрся. Да и в остальном мире тоже.
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viktop про DU Speed Booster 2.2.5.2 для Android [17-08-2015]

Порога постоянно внедряет вирусы после подключения к инету. Удалил и проблемы исчезли.
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Володимир про DU Speed Booster 2.2.5.2 для Android [25-02-2015]

Языков интерфейса мало.Украинского нету.Качайте её сами...
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Vladislav в ответ Володимир про DU Speed Booster 2.2.5.2 для Android [04-04-2015]

Тоже мне причина, укрАинского нет. Значит не для тебя. Приложение отличное. КАЧАЕМ ДРУЖНО :)
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Дмитрий в ответ Vladislav про DU Speed Booster 2.6.1.4 для Android [19-09-2015]

А почему так безграмотно - укрАиннского? В общем то, правильно - украИнского.
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Valeriy про DU Speed Booster 2.1.6 для Android [06-12-2014]

Ребята, я вообще не пойму почему команда SoftPortal отдала предпочтение этой программе. После 1 месяца использования программы DU я не увидел положительной работы. Даже наоборот телефон быстрее начал разряжаться. Я не знаю, может дело в моем смарте, но если говорить конкретно за это приложение, то продолжительности заряда батареи я как таковой не увидел.
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