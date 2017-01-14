DU Speed Booster (Cleaner) - одно из лучших в своем роде приложений, которое включает в себя ряд инструментов для эффективной очистки, оптимизации и ускорения устройств на базе Android. С помощью DU Speed Booster можно останавливать выбранные приложения, освобождая тем самым дополнительные мегабайты оперативной памяти, вручную изменять список автозагрузки, осуществлять очистку памяти, системного кэша и удалять различный скопившийся мусор.
Присутствует диспетчер приложений, инструмент для проверки скорости интернета (как мобильного, так и Wi-Fi), имеется возможность сканировать устройство на наличие apk-файлов, а также интегрирован модуль, позволяющий ускорить игры и некоторые приложения до 30 %. Кроме этого в состав приложения входит антивирусный сканер и диспетчер разрешений, в котором можно контролировать доступ установленных приложений к списку контактов, SMS, службам геолокации, журналу вызовов, встроенной камере, учетным записям и т.д.
пашка про DU Speed Booster 2.9.8.8.2 для Android [10-06-2016]
прога полный отстой!!! .нихрена не чистит,не улучшает,а тока энергию жрёт.скотина!да ещё и хрен удалишь,прицепилась как зараза! | | Ответить
Сергей про DU Speed Booster 2.8.2 для Android [06-01-2016]
А зачем вам в пороге украинский? Русский забыли? Если нет русского я лично читаю на английском, французском и немецком. Украинский как то в программе нафиг не упёрся. Да и в остальном мире тоже. | 1 | Ответить
viktop про DU Speed Booster 2.2.5.2 для Android [17-08-2015]
Порога постоянно внедряет вирусы после подключения к инету. Удалил и проблемы исчезли. | | Ответить
Володимир про DU Speed Booster 2.2.5.2 для Android [25-02-2015]
Языков интерфейса мало.Украинского нету.Качайте её сами... | | Ответить
Vladislav в ответ Володимир про DU Speed Booster 2.2.5.2 для Android [04-04-2015]
Тоже мне причина, укрАинского нет. Значит не для тебя. Приложение отличное. КАЧАЕМ ДРУЖНО :) | 1 | Ответить
Дмитрий в ответ Vladislav про DU Speed Booster 2.6.1.4 для Android [19-09-2015]
А почему так безграмотно - укрАиннского? В общем то, правильно - украИнского. | | Ответить
Valeriy про DU Speed Booster 2.1.6 для Android [06-12-2014]
Ребята, я вообще не пойму почему команда SoftPortal отдала предпочтение этой программе. После 1 месяца использования программы DU я не увидел положительной работы. Даже наоборот телефон быстрее начал разряжаться. Я не знаю, может дело в моем смарте, но если говорить конкретно за это приложение, то продолжительности заряда батареи я как таковой не увидел. 2 | 2 | Ответить