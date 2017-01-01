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5 Sonic Dash - аркадная игра, в которой надо помочь забавному ежику пробежать как можно дальше по дороге с препятствиями, собирая при этом колечки и другие бонусные фишки.



Sonic может прыгать, уворачиваться от препятствий, разгоняться до невероятной скорости и ломать преграды, а также имеет другие способности для достижения поставленной цели. А еще ему на пути может встретиться отвратительный босс Зазз, справиться с которым не просто, так что придется проявит все свое умение.



В Sonic Dash потрясающая графика и отличное звуковое сопровождение, что делает приключения бегущего ежика еще интересней и привлекательней, действительно увлекая сюжетом и игровым процессом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Sonic Dash для Android

Sonic Dash для Windows Phone