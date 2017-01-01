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Sonic Dash для iOS

Sonic Dash 3.6.2 для iPhone, iPad

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Описание Sonic Dash 3.6.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Sonic Dash 3.6.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (152 Мб) Скриншоты Sonic Dash 3.6.2 для iPhone, iPadСкриншоты (12)   Статистика Sonic Dash 3.6.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Sonic Dash 3.6.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Sonic Dash - аркадная игра, в которой надо помочь забавному ежику пробежать как можно дальше по дороге с препятствиями, собирая при этом колечки и другие бонусные фишки.

Sonic может прыгать, уворачиваться от препятствий, разгоняться до невероятной скорости и ломать преграды, а также имеет другие способности для достижения поставленной цели. А еще ему на пути может встретиться отвратительный босс Зазз, справиться с которым не просто, так что придется проявит все свое умение.

В Sonic Dash потрясающая графика и отличное звуковое сопровождение, что делает приключения бегущего ежика еще интересней и привлекательней, действительно увлекая сюжетом и игровым процессом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Sonic Dash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 243
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Sonic Dash

Admin

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