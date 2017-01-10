DU Battery Saver - необходимое приложение для всех владельцев Android-девайсов, которое позволяет контролировать параметры зарядки устройства, а также предоставляющее инструменты для увеличения времени автономной работы.

Программа позволяет выявлять и останавливать наиболее «прожорливые» приложения, включает предустановленные интеллектуальные режимы для управления питанием, отображает время оставшееся до полного заряда или полного разряда аккумулятора, а также имеет трехступенчатый режим зарядки батареи, который обеспечивает и более продолжительный срок службы аккумулятора и длительность автономной работы портативного устройства. Кроме того в состав DU Battery Saver входит несколько информативных и эффективных виджетов для рабочего стола.