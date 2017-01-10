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DU Battery Saver для Android

DU Battery Saver 4.4.5.1 для Android

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Описание DU Battery Saver 4.4.5.1 для AndroidОписание   Скачать DU Battery Saver 4.4.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,7 Мб) Скриншоты DU Battery Saver 4.4.5.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика DU Battery Saver 4.4.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о DU Battery Saver 4.4.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 4
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DU Battery Saver - необходимое приложение для всех владельцев Android-девайсов, которое позволяет контролировать параметры зарядки устройства, а также предоставляющее инструменты для увеличения времени автономной работы.

Программа позволяет выявлять и останавливать наиболее «прожорливые» приложения, включает предустановленные интеллектуальные режимы для управления питанием, отображает время оставшееся до полного заряда или полного разряда аккумулятора, а также имеет трехступенчатый режим зарядки батареи, который обеспечивает и более продолжительный срок службы аккумулятора и длительность автономной работы портативного устройства. Кроме того в состав DU Battery Saver входит несколько информативных и эффективных виджетов для рабочего стола.

Скриншоты DU Battery Saver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
 Программа DU Battery Saver отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе DU Battery Saver

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Отзывов о программе DU Battery Saver 4.4.5.1 для Android пока нет, можете добавить...

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