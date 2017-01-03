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BaseFolder для iOS

BaseFolder 2.7.00 для iPhone, iPad

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Описание BaseFolder 2.7.00 для iPhone, iPadОписание   Скачать BaseFolder 2.7.00 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (19.1 Мб) Скриншоты BaseFolder 2.7.00 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика BaseFolder 2.7.00 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о BaseFolder 2.7.00 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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BaseFolder - инструмент для удаленного доступа к нужным папкам и файлам на Вашем компьютере. Если по каким-либо причинам Вам надо просмотреть дома документы с рабочего ПК или просто поделиться с друзьям свежими фотографиями, а использовать флешку не всегда удобно, то BaseFolder станет отличным помощником в этом.

Перед использованием этого сервиса Вам будет предложено зарегистрировать учетную запись на сайте http://www.basefolder.com. Не переживайте - регистрация очень проста: вводите адрес электронной почты (в будущем - Ваш ID), придумываете пароль доступа к сервису и указываете место размещения общих документов. В указанной директории организуется папка, куда простым перетаскиванием сбрасываются фотографии, тексты, видео и т.д. для удаленного использования. Далее на сайте http://www.basefolder.com входите под своей учетной записью и мгновенно получаете доступ к расшаренным файлам.

Удобство такого сервиса очевидно: Вы получаете круглосуточный доступ к нужным ресурсам с любого настольного (Windows, Mac OS X) или мобильного (iOS, Android) устройства, где бы ни находились.

Что касается безопасности конфиденциальной информации, то можете быть спокойны - в настройках BaseFolder снимите метку хранения данных на облаке, и ничего никуда с главного ПК не будет отправлено.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты BaseFolder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 136
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление

Отзывы о программе BaseFolder

Admin

Отзывов о программе BaseFolder 2.7.00 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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