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5 BaseFolder - инструмент для удаленного доступа к нужным папкам и файлам на Вашем компьютере. Если по каким-либо причинам Вам надо просмотреть дома документы с рабочего ПК или просто поделиться с друзьям свежими фотографиями, а использовать флешку не всегда удобно, то BaseFolder станет отличным помощником в этом.



Перед использованием этого сервиса Вам будет предложено зарегистрировать учетную запись на сайте http://www.basefolder.com. Не переживайте - регистрация очень проста: вводите адрес электронной почты (в будущем - Ваш ID), придумываете пароль доступа к сервису и указываете место размещения общих документов. В указанной директории организуется папка, куда простым перетаскиванием сбрасываются фотографии, тексты, видео и т.д. для удаленного использования. Далее на сайте http://www.basefolder.com входите под своей учетной записью и мгновенно получаете доступ к расшаренным файлам.



Удобство такого сервиса очевидно: Вы получаете круглосуточный доступ к нужным ресурсам с любого настольного (Windows, Mac OS X) или мобильного (iOS, Android) устройства, где бы ни находились.



Что касается безопасности конфиденциальной информации, то можете быть спокойны - в настройках BaseFolder снимите метку хранения данных на облаке, и ничего никуда с главного ПК не будет отправлено. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app BaseFolder для Windows

BaseFolder для Android

BaseFolder для Macintosh